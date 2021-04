Accueil restreint au centre de loisirs l’Arc en Ciel pendant les vacances de printemps.

L’arc en Ciel de Châtenoy-le-Royal accueille les enfants de 3 à 11 ans dont les parents font partie des professionnels prioritaires. L’ERJ est totalement fermé.

L’enfance : l’accueil se fait sur inscription et est exclusivement pour les enfants des personnels des établissements de santé, infirmiers, pharmaciens, médecins, dentistes, sages-femmes. Il en est de même pour les enfants des agents de services de l’état, des personnels des services sociaux.

L’accueil se fait de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Pour la majorité des enfants inscrits, leurs parents ne peuvent pas télétravailler et n’ont pas d’autres choix pour leurs enfants. 2 animatrices ont en charge les activités pour les 16 enfants âgés de 3 à 11 ans en journée complète. Au programme, activités sur les plantations dans le jardin pédagogique et activités en extérieur dans la mesure du possible en fonction des conditions climatiques. Les repas sont commandés à une société extérieure afin d’assurer de vrais repas aux enfants.

L’ERJ est fermé mais, si besoin, les jeunes peuvent prendre rendez-vous de manière individuelle avec les responsables de l’espace jeunes. Pour garder le lien social, les animateurs vont au contact des jeunes dans leur quartier comme cela s’était fait en 2020. Les réseaux sociaux sont aussi très utilisés pour maintenir le contact.

Les mardis et jeudis après-midi Saïd, animateur de l’ERJ, propose aux jeunes des séances de renfo-cardio en musique au terrain de basket du complexe sportif du Treffort pour permettre de respecter les mesures de distanciation en vigueur. L’objectif c’est ̏bien dans sa tête bien dans son corps˝.

C.Cléaux