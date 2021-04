DEPARTEMENTALES - Sadia El Hayani et Sylvain Dumas annoncent leurs candidatures sur Chalon 1

MESSAGE DE SADIA EL HAYANI et SYLVAIN DUMAS

AUX HABITANTS DU CANTON DE CHALON 1

Madame, Monsieur,

Nous avons décidé de vous présenter notre candidature aux élections départementales de juin prochain sur le canton de Chalon 1, qui regroupe les communes de Champforgeuil, Crissey, Farges-lès-Chalon, Fragnes-La Loyère, Virey-le-Grand et des quartiers de Chalon Nord (Prés St Jean, Plateau St Jean, Clairs-Logis, Stade, Fontaine au Loup).

Depuis de nombreuses années, nous vivons sur le territoire, nous y travaillons, nos enfants y grandissent, nous y sommes impliqués. Aujourd’hui, nous souhaitons mettre nos compétences au service du canton, notamment celles autour du logement, de l’éducation, de la famille, des politiques publiques.

Des valeurs fortes guident notre engagement, nous sommes humanistes, progressistes, attachés à la qualité des services publics et à l’égalité des chances. Notre démarche se place au-delà des clivages partisans, pour défendre en premier lieu l’intérêt général et libérer les initiatives. Notre action, en tant que conseiller départemental de proximité, aura pour but de protéger et d’accompagner afin que chacun puisse bénéficier de tous ses droits mais soit également en mesure d’assumer ses obligations.

Nous aurons l’occasion au cours de la campagne qui s’annonce de vous présenter notre projet pour le département de Saône et Loire qui s’articule autour de 3 grands piliers :

Impulser une relance sociale : en simplifiant les démarches et l'accès aux droits ; en accompagnant mieux les besoins des collégiens, des associations ainsi que le retour à l'emploi ; en investissant avec l'Etat pour les séniors, les personnes en situation de handicap.

Faire du département l'acteur écologique du quotidien : en favorisant une alimentation locale dans les cantines, en encourageant les mobilités durables, en maîtrisant la consommation énergétique des bâtiments, en veillant à préserver la biodiversité dans les projets d'aménagement.

La Saône et Loire, un territoire attractif : en accélérant la transition numérique, l'offre de soin, en développant les secteurs culturels et touristiques, en accompagnant les projets des communes et en investissant pour la sécurité des habitants notamment face aux nouvelles menaces naturelles résultant du changement climatique (inondations, incendies…).

Ancrés dans la vie active et dans la vie des citoyens, nous vous proposons d’incarner une action politique dynamique, pragmatique et renouvelée. Nous viendrons à votre rencontre, nous restons à votre écoute à l’adresse mail suivante : [email protected] et sur notre page Facebook (Dumas El Hayani Chalon-nord).

Impulsons ensemble une relance pour la Saône-et-Loire !

Sadia EL HAYANI

Chargée de clientèle d’un bailleur social

Sylvain DUMAS

Personnel de Direction d’un collège

Maire de Farges-lès-Chalon