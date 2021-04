AVIS DE DECES - Madame Mauricette DEVEVEY née BUY

DEMIGNY



Sylvette et Jean-François Bonin,

Evelyne et Jacky Prost,

Alain et Laurence Devevey,

Jean-Yves et Brigitte Devevey,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mauricette DEVEVEY

née BUY

survenu le 14 avril 2021,

à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 21 avril, à 15h00, en l'église de Demigny, suivie de l'inhumation.

Pas de plaques,

fleurs naturelles uniquement.