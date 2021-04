AVIS DE DECES - Madame Odette MEUGNIER née DETROIT

CHAMPFORGEUIL, - SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS (26), - ALLERIOT



Christian et Dominique Meugnier,

Michèle,

Daniel et Isabelle Meugnier,

ses enfants ;

Yannick et Angélique, Benjamin, Alexis et Mélanie, Marine, ses petits-enfants ;

Gabin, Maxence,

ses arrière-petits-enfants ;

son frère et ses sœurs ;

son beau-frère

et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille vous font part du décès de

Madame Odette MEUGNIER

née DETROIT

survenu le 14 avril 2021,

à l'âge de 91 ans.

Odette repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

Le recueillement aura lieu mardi 20 avril 2021, à 9h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne a dons sera mise a disposition pour récolter des fonds pour la recherche contre le Cancer.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.