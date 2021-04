ACADÉMIE DE DIJON : Vaccination des personnels de plus de 55 ans exerçant au contact des élèves

Le gouvernement a mis en place des créneaux dédiés en centre de vaccination dès le 17 avril pour les personnels de 55 ans et plus, exerçant au contact des élèves en école, collège et lycée. Le rectorat indique les modalités dans l'académie de Dijon.

Communiqué du rectorat de l'académie de Dijon du 16 avril 2021 :



À partir du samedi 17 avril, tous les personnels de plus de 55 ans exerçant au contact des élèves en école, collège et lycée (enseignants, conseillers principaux d’éducation (CPE), assistants d’éducation (AED), accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) bénéficieront d’une priorité d’accès dans des centres de vaccination dédiés ou dans des centres existants dans chaque département de l’académie.



Dans un premier temps, seuls les personnels mentionnés précédemment bénéficieront de cet accès prioritaire. Les personnes de plus de 55 ans n’entrant pas dans ces catégories de personnels, peuvent toutefois avoir accès à la vaccination selon les modalités de prise de rendez-vous en vigueur définies par les autorités de santé dans le cadre de la campagne vaccinale nationale.





Centres de vaccination et modalités de prise de rendez-vous



Les centres de vaccinations sont gérés et organisés par les préfectures de chaque département.



Retrouvez les contacts, centres et accès pour la prise de rendez-vous en proximité :



Côte-d’Or



- Plateforme téléphonique de prise de rendez-vous pour les ayants droits ouverte mardi 20/04 de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30 et jeudi 22/04 de 9h à 12h : 03 45 81 05 21

- Centres de vaccination :

Dijon : Salle Devosge, 5 Rue Devosge, 21000 Dijon

Beaune : Centre de Vaccination Covid-19 VAC21- 67 Route de Savigny, 21200 Beaune

Les premiers créneaux de vaccination seront ouverts les après-midis à partir du mercredi 21 avril.



Nièvre



- Ligne téléphonique pour la prise de rendez-vous des ayants droits : 03 58 58 33 33 de 9h - 13h et 14h - 18h

- Centre de vaccination de Nevers : Salle des Eduens, 13 quai des Mariniers, 58000 Nevers.

Les premiers créneaux de vaccination seront ouverts à partir de samedi 17 avril.



Saône-et-Loire



Mâcon

- Ligne téléphonique pour la prise de rendez-vous des ayants droits : non communiquée à ce jour

- Centre de vaccination : Centre omnisports, 389 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 71000 Mâcon

Les premiers créneaux de vaccination seront ouverts à partir de samedi 17 avril, (9h - 17h)



Yonne



Auxerre

- Ligne téléphonique pour la prise de rendez-vous des ayants droits : 03 86 46 65 88 (heures d’ouverture du standard)

- Centre de Vaccination du centre hospitalier d’Auxerre : 2 Boulevard de Verdun, 89000 Auxerre

Les premiers créneaux de vaccination seront ouverts les 25 avril et 2 mai après-midi



SENS

- Ligne téléphonique pour la prise de rendez-vous des ayants droits : 01 86 65 01 05 (heures d’ouverture du standard)

- Centre de vaccination du centre hospitalier de Sens : 58 Rue René Binet, 89100 SENS

Les premiers créneaux de vaccination seront ouverts les 21, 22 et 23 avril



Justificatifs demandés pour accéder au centre de vaccination :

- Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport),

- La carte Vitale ou attestation de droits,

- Une pièce justifiant de l’exercice en établissement scolaire (carte professionnelle, bulletin de salaire accessible sur l’ENSAP…).