AVIS DE DECES - Madame Josette GRILLOT née GUIGUE

CHÂTENOY-EN-BRESSE, CHALON-SUR-SAÔNE, - VIREY-LE-GRAND, MARY, PIERRE-DE-BRESSE



Jean-Marc, son époux ;

Angélique,

Damien et Sophie,

Vanessa et Guillaume,

ses enfants ;

Louna, Emmy,

ses petites-filles ;

Georgette, sa maman ;

Michel et Régine,

Christine et Alain,

son frère, sa sœur,

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Josette GRILLOT

née GUIGUE

survenu à l'âge de 65 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu mercredi 21 avril à neuf heures quinze en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Josette repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera déposée au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour son papa

Fernand

décédé en octobre 1991.