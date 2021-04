Fermeture des aires de jeux de plein air... le coup de gueule d'une grand-mère

Une fidèle lectrice a souhaité pousser son coup de gueule...

Vacances obligent, je m'occupe de mes petits enfants une partie de la semaine. Après balade dans les chemins de vignes avec mon chien et cueillette du muguet dans les bois, je décide ce jour de les amener à l'aire de jeux de Dracy le Fort où nous avons l'habitude d'aller avec les trottinettes. Mauvaise surprise à l'arrivée , car tout est interdit au public : les jeux, le city stade et le skate Park. Un panneau à l'entrée précise que l'aire est fermée depuis le 14 avril et ce jusqu'à nouvel ordre en raison de la crise sanitaire car les mesures barrières ne sont pas respectées. Là, il faut qu'on m'explique : nous sommes en plein air, la population est jeune, voire très jeune et il y a peu d' ados et encore moins de très jeunes adultes sur le skate park. D'ailleurs, ils ne peuvent pas y faire grand chose vu le nombre de petits enfants qui s'y trouvent. On est dans la même configuration qu'à l'école. C'est les vacances scolaires, très peu d'activités sont accessibles aux enfants dans le périmètre imparti et une commune fait le choix d'interdire un des rares espaces de liberté qui subsistait pour nos enfants. Cela, sans information préalable. Nous nous sommes rabattus sur la voie verte à Givry mais ce n'est pas le top pour la trotinette. Pas d'accro Givry non plus alors que nous avions l'habitude d'y aller, pas de cinéma etc....etc... Alors oui, c'est un gros coup de gueule car nos enfants et petits enfants ne méritent pas ça.