Châtenoy-le-Royal de nouveau 3 policiers municipaux au service de la commune.

Un policier municipal de plus avec l’entrée du brigadier-chef Valéry Coulon en renfort des deux policiers déjà présents sur la commune de Châtenoy-le-Royal

Avec l’arrivée de Valéry Coulon, Vincent Bergeret, premier magistrat de Châtenoy-le-Royal et responsable de la sécurité sur sa commune, a retrouvé l’effectif de trois policiers au service des habitants.

Valéry Coulon, âgé de 48 ans, est brigadier-chef principal depuis 2014, grade qu’il a obtenu lorsqu’il était en poste à Tournus. Il a passé 22 ans comme policier municipal à Tournus dont ces 3 dernières années comme responsable de service. Habitant depuis 2 ans à Chalon sur Saône, il a souhaité se rapprocher professionnellement et a postulé à Châtenoy. Il explique son choix de devenir policier municipal : « A la base, j’ai fait mon service national dans la gendarmerie et cela m’a plu de rendre service, d’être proche de la population. Je ne voulais pas un cadre militaire, c’est pourquoi je n’ai pas choisi la gendarmerie. Le fait d’être policier municipal, au niveau du contact avec les gens, de l’approche, de la prévention c’est quelque chose qui me convient tout à fait. J’ai reçu un très bon accueil de la part de la municipalité et de mes nouveaux collègues et ça c’est très appréciable »

Vincent Bergeret a expliqué : « Pour nous, retrouver la stabilité à trois parce qu’on a été trop longtemps à tourner à 1 ou à 2 policiers, c’était important, de plus on continue le déploiement de la vidéo protection. La deuxième et la troisième phase sont en cours de déploiement et doivent être terminées pour fin juin »

L’organisation des permanences des policiers est en cours de réflexion et les Châtenoyens seront informés par le biais du Flash municipal. Aujourd’hui les policiers municipaux sont présents de 8h à 18h mais bientôt avec l’approche de l’été, l’idée est qu’ils puissent aller un peu plus tard dans la soirée pour accroître la surveillance sur la commune. C’est un ensemble de nouvelles mesures entre les plages horaires, les actions sur le terrain, les équipements qui vont se mettre en place, avec les 3 policiers. Une nouvelle équipe sur laquelle les habitants de Châtenoy vont pouvoir compter.

C.Cléaux