La CPME favorable à un accès prioritaire à la vaccination, élargi aux secteurs appelés à rouvrir en mai

La CPME qui a participé à la réunion de ce mardi matin autour de la ministre du Travail Elisabeth Borne, se félicite de l’accès à la vaccination prioritaire des salariés âgés de plus de 55 ans, dans certains métiers particulièrement exposés au virus de la Covid-19.

Thierry BUATOIS précise que la CPME souhaitait que le critère d’âge n’intervienne pas, et plaidait pour que les indépendants des secteurs concernés puissent être éligibles à la vaccination, dans ces mêmes conditions.

« De plus, souligne-t-il, il est important de prévoir dès à présent que certains secteurs aujourd’hui fermés administrativement, notamment les cafés et restaurants, puissent également accéder à la vaccination, et ce afin que les salariés soient protégés avant la reprise d’activité ».