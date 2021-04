Stop à l’enfumage du Ségur

Communiqué :

Depuis quelques jours un document du Ministère, faisant la promotion de la politique de santé du gouvernement, circule dans la presse.

Ce document est censé être le compte-rendu des décisions Ségur bien que rien ne soit encore voté.

De plus, comme beaucoup d’entre vous l’ont vu, ce document est mensonger sur les salaires actuels. Comment donc pourrait-il être juste concernant des promesses ???

C’est un document de propagande destiné à faire croire que les hospitaliers sont des privilégiés.

Aucune avancée n’est prévue pour les techniques, les administratifs, et pour les catégories C.

C’est un tissu de mensonges et de l’enfumage, avec la complicité des organisations syndicales signataires. Pour rappel, la FHF est favorable à la participation de la CGT dans les négociations alors que les organisations syndicales signataires sont contre …

La CGT attend de réelles et concrètes propositions de la part de Castex et Véran pour TOUS les Hospitaliers, pas seulement les blouses blanches !!!

Les personnels ne se contenteront pas d’un simple complément de traitement indiciaire de 183 euros et de promesses basées sur des mensonges, alors qu’il n’est toujours rien évoqué concernant les contractuels et des embauches nécessaires dans les Hôpitaux, EHPAD …