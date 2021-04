«Laissez-nous tous ouvrir le 10 mai»: l’appel à l’aide des commerçants

Les responsables de fédérations : Frank Boehly, président de la Fédération des enseignes de la chaussure (FEC) ; Sylvie Chailloux, présidente de l’Union française des industries mode et habillement (UFIMH) ; Eric Cheminade, président de l’Union de la bijouterie horlogerie (UBH) ; Régis Feuillet, président de la Fédération française de la chaussure ; Grégoire Giraud, président de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire ; Guy Gras, président de la Fédération française de la franchise (FFF) ; Nicolas Houzé, président de l’Union du grand commerce de centre-Ville (UCV) et directeur général des Galeries Lafayette et du BHV Marais ; Pierre-François Le Louet, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin ; Laurence Paganini, présidente de la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé (Procos) et directrice générale de Kaporal ; Christian Pimont, président de la Fédération des enseignes de l’habillement (FEH) et de l’Alliance du commerce ; Eric Plat, président de la Fédération du commerce coopératif et associé (FCA) et PDG d’Atol ; Patrick Prigent, président de la Fédération nationale de l’ameublement et de l’équipement de la maison (FNAEM).

Les directeurs d’enseignes : David Gaudicheau, directeur général d’Adopt ; Mathieu Rabaud, directeur général adjoint d’Apagor (Class’croute) ; Christophe Leriche, directeur du développement d’Archea ; Cédric Louard, président des Architecteurs ; Jean-Guy Le Floch, président d’Armor-Lux ; Cécile Chardon, gérante du groupement de bijoutiers Assor ; Nelly Andrieu, présidente de L’Atelier du Chocolat ; Charles Dorémus, directeur général d’Au Bureau ; Jean Vincent Leblanc, directeur général opérations d’Ava (cuisines AvivA, cuisines Elton) ; Amand Balluais, PDG de Balluais Carador ; Jérôme Drianno, directeur général du groupe Beaumanoir (Cache-Cache, Morgan, Bonobo, Bréal, La Halle) ; Dominique Fargeas, directrice de réseau Beauty Success Group (Beauty Success et Esthetic Center) ; Hancheng Chou, président de Bel Chou’s ; Jérome Tafani, PDG du groupe Bertrand (Burger King France) ; François Gireau, président de Besson Chaussures ; Marjorie Francois, présidente du groupement Biomonde ; Arié Benayoun, président de Brand Sisters (ZAPA, Tara Jarmon, Dualist) ; Anne-Laure Couplet, directrice générale de Burton (Burton of London, Paule Ka) ; Thomas Lejemble, directeur du développement et de l’immobilier de But International (But, But Cosy) ; Damien Defforey, directeur général de C&A France ; Laurent Tribouillet, président de la centrale de distribution C10 ; Marie-Valérie Bureau, PDG de Capinvest ; Sandrine Lilienfeld, présidente de Caroll ; Dominique Durand, président de Carré Blanc ; Marco Da Costa Sousa, directeur général de Casa International ; Joannes Soënen, président de Celio ; Jean-Pierre Langlais, PDG des Magasins Longoviciens ; Guillaume Kretz, directeur général du groupe Chantelle (Darjeeling, Chantelle, Orcanta) ; Jean-Marc Lasselin, PDG de Christine Laure ; Stéphane Choukroun, directeur immobilier Europe de Claire’s ; Richard Fournier, président du Comptoir de Mathilde ; Franck Lucas, président du directoire de Confort Décor (4 Pieds) ; Xavier de Robert, directeur général délégué de la coopérative Europêche ; Pierre Chambaudrie, président de Courir ; Christophe Gaigneux, directeur général de Damart ; Salvo Romano, directeur général de Deichmann France ; Jean Luc Bret, président fondateur du groupe Delineo (La Croissanterie) ; Cyril Goulet, directeur général de Desmazieres (Chaussexpo) ; Thierry Brun, président de Devernois ; Eléonore de Boysson, présidente Europe et Moyen-Orient du groupe DFS (La Samaritaine) ; Reshad Ghanty, PDG de Doghan ; Sébastien Bismuth, président de Don’t Call Me Jennyfer ; Olivier Draeger, président de Draeger (Draeger, Tie Rack) ; Thierry Vallenet, président de DSD Holding (Elancia) ; André Tordjman, président de Du Bruit dans la Cuisine et de Little Extra ; Julien Maréchal-Dubourg, président de Dubourg (Cordoan, Dubourg, Barel) ; Jérôme Taufflieb, président d’Easycash ; Philippe Karmann, directeur général du groupe EK France (Ambiance & Styles, Culinarion) ; Dominique Seau, président d’Eminence ; Xavier Biotteau, président du groupe Eram (Gémo, Eram, Bocage, Mellow Yellow, Tbs) ; Céline Roques, directrice Stratégie et développement d’Espace Coopérative (Espace revêtements, Prodygiène) ; Laurent Milchior, cogérant d’Etam (Etam, Undiz, Maison 123, Livy, Ysé) ; Jean-Christophe Garbino, directeur général de FashionCube (Pimkie, RougeGorge, Grain de Malice, Orsay, Jules, Bizzbee) ; Thierry Herbe, directeur général de Father & Sons ; Frédéric Petit, président de FP Consulting Group (Christian Miche) ; Anne-Véronique Bruel, présidente de Fresh ; Pierre Coursières, PDG du Furet du Nord et de Decitre ; Olivier Padieu, PDG de Gadol Optic 2000 (Optic 2000, Lissac, Audio 2000) ; Philippe Houzé, président du directoire des Galeries Lafayette (Galeries Lafayette, BHV, Louis Pion, Royal Quartz, Mauboussin) ; David Soulard, directeur général de Gautier France ; André Segura, président de Gemafi (Maty) ; Paul Zemmour, PDG de Générale pour l’Enfant (Sergent Major, DPAM, Natalys) ; Anthony Scrudato, directeur général Europe de l’Ouest de Geox SPA (Geox, Diadora) ; Laurent Petard, dirigeant de GRAM (Ameublier, Gallery Tendances, Mobilier Séduction, Hémisphère Sud, Arrivages) ; Sanjay Rao, PDG de Guess ; Stéphane Frenkel, directeur général de Hema France ; Arnaud Reytan, directeur général de Howdens cuisines ; Yves Brouchet, président d’Hypromat France (Eléphant Bleu) ; Grégoire Duforest, président d’IdKids (Jacadi, Okaidi, Oxubyl, Catimini, Absorba) ; Walter Kadnar, président d’Ikea France ; Vincent Brian, directeur général adjoint d’IKKS (IKKS, One Step, I.Code) ; Corinne Duplat, directrice générale de Jade services (Les Menus Services) ; Philippe Jambon, président fondateur de Jeff de Bruges ; Nadia Gaumont, directrice générale des Joailliers Orfèvres ; Jacques Baudoz, président de JouéClub ; Teddy Motte, dirigeant de Kalico ; Philippe Cailleux, président du directoire du groupe Kéria ; Patrick Stassi, co-directeur général de Kiabi ; Thomas Hamelle, directeur général de La Halle ; François Rollet, PDG de Lapeyre ; Franck Lefrancois, gérant de Lepage ; Jean-Michel Grunberg, président de Ludendo (La Grande Récré) ; Xavier Kas, directeur général adjoint de Mango ; Jan Wejbrandt, PDG de Maxi Zoo ; Jean-Benoit Buisson, président de Maxiam (Les Experts meubles, Les Docks du meuble, Maxiliterie, Loveliterie, La Maison contemporaine) ; Lionel Dindjian, directeur général de MBE France (Mail Boxes) ; Pierre Carlier, gérant de MG (Carlier) ; Laurent Bouchard, directeur général de Micromania-Zing ; Robert Giella, président de MINIT (Mister Minit, Montre Service) ; Thibault Charrier, directeur général de N4 Brands (Fitness Boutique) ; Stéphane Roche, directeur général de Newear (Devianne) ; Cécile Rivoire, directrice réseau de Ninkasi ; Sandrine Arlot, PDG des Nouveaux Bijoutiers (Bijouterie Arlot) ; Stéphane Paya, PDG de OG81 (Ollygan, Peter Polo) ; Nicolas Flaud, directeur général d’Omium (Devred, Bouchara) ; Frédéric Vallet, directeur général d’On Air Fitness ; Laurent Treuil, directeur associé de L’Onglerie ; Pierre Mestre, représentant légal d’Orchestra ; Christine Fumagalli, présidente d’Orpi ; Olivier Kessler-Gay, directeur général de Pandora ; Sébastien Beauquier, PDG de Passion Beauté ; Christine Loizy, directeur général de Primark France ; Jean-Marc Bellaiche, président du groupe Printemps (Printemps, Citadium, Place des tendances, Made in Design) ; Julien Pollet, président de Promod ; Franck Provost, président de Provalliance (Franck Provost, Bleu Libellule, Jean Louis David, Saint Algue, CoiffandCo, Fabio Salsa, Intermede, Colorii, The Barber Company, Interview, Jean-Marc Maniatis) ; Jacques Guillemet, président de Pylones ; Camilla Schiavone, directrice Générale de Rautureau Apple Shoes (Free Lance, JB Rautureau, No Name, Schmoove) ; Alexandre Rubin, PDG France et Benelux de Rocher (Yves Rocher) ; Catherine Gallais, PDG de RougeGorge Lingerie ; Didier Baumgarten, gérant de Sagam (Géant du meuble, Logial, Côté meuble) ; Grégory Cottier, président de Salamander ; Laurent Portella, directeur général de San Marina ; Francis Dupas, PDG du groupe SAPC (Camara) ; Christophe Labelle, directeur général de Sodipram (La Compagnie du Lit) ; Stéphane Richard, président de Souleiado ; Thierry Lavigne, président de Sport 2000 (Sport 2000, S2 Sneakers Specialist, WAS We Are Select, Espace Montagne) ; Xavier Rondeau, gérant de Story ; Michel de Belsunce, directeur général de Swarovski ; Stephane Ponge, président de Synalia (Julien d’Orcel, Guilde des Orfèvres, Montre and Co, Donjon) ; Jean-Marc Lecuyer, directeur général de Tempka ; Guillaume de Foucault, directeur général de Territoire de Provence (Maison Bremond 1830) ; Romain Peninque, PDG du groupe Thom (Histoire d’Or, Marc Orian, Trésor) ; Meggie Bonnet, directrice générale France et Benelux de Thomas Sabo ; Marc-Antoine Toulemonde, PDG de Tout et Bon ; Axel le Pomellec, président de Triaxe (Crêp’eat) ; Jean-Claude Puerto, PDG de Ucar ; Lionel Ragazzi, dirigeant de Vestiti (Au fil des marques) ; Armelle Griveaux, directrice générale de Minelli ; Olivier Mermuys, directeur général de Witradis (Cavavin) ; Gwénael Le Gouallec, manager France du groupe Wortmann (Tamaris) ; Vincent Destailleur, directeur général de XXL Maison.