La Section Sportive Scolaire Football lance ses tests sportifs de sélection le mercredi 19 mai 2021 à 13h30.

La section sportive scolaire Football est un dispositif ̏Education Nationale˝ qui est ouvert à tous les collégiens et collégiennes du Grand Chalon et de la région chalonnaise qui souhaitent se perfectionner et progresser dans ce sport.

Début février les dossiers d’inscriptions ont été envoyés à toutes les écoles primaires du Grand Chalon et région chalonnaise afin que les élèves qui vont entrer en 6ème puissent déposer leur candidature. Les tests sportifs auront lieu le mercredi 19 Mai 2021 au terrain synthétique du Treffort.

Particularité et fonctionnement

La section sportive scolaire de Châtenoy-le-Royal est parrainée par Franck Raviot, adjoint de Didier Deschamps, qui suit de près les jeunes sportifs et connait bien les élèves. La section sportive scolaire est labélisée pat la Fédération Française de Football.

Il y a un vrai partenariat entre le collège, la mairie de Châtenoy et l’association sportive foot ESCR. Les entrainements ont lieu sur le terrain synthétique du stade du Treffort juste à côté du collège et du gymnase Alain Colas et ils sont assurés par Franck Courdier, éducateur sportif diplômé d’état, mis à disposition par la commune de Châtenoy-le-Royal et des éducateurs du club de foot ASCR, sous la responsabilité de Florence Fautrelle professeur EPS référent du collège et Christina Oliveira Principale du collège. Sur le plan scolaire, les élèves suivent le même cursus que les autres collégiens et sur le plan sportif, ils vont s’entrainer plus, en moyenne 2 entrainements hebdomadaires plus 1 entrainement au club.

Qui peut intégrer la section sportive scolaire de Châtenoy-le-Royal ?

Cette section sportive est mixte, tous les élèves (filles ou garçons) de la région chalonnaise entrant en 6ème ou déjà au collège et licenciés(es) dans un club de foot peuvent postuler pour entrer à la section sportive du collège Louis Aragon, sous condition d’avoir satisfait aux épreuves physiques et techniques des tests d’entrée en section sportive scolaire et de présenter un bon dossier scolaire. Il est à noter que l’affectation définitive de l’élève au collège Louis Aragon de Châtenoy relève de la seule compétence de l’inspecteur d’académie.

Les évaluations

Le travail scolaire est noté et soumis aux appréciations des enseignants pour l’enseignement général y compris l’EPS et pour la partie section sportive scolaire foot, au même titre que les professeurs, Franck Courdier (un peu le prof de foot) va noter, remplir les bulletins et participer aux conseils de classe. Franck Courdier a expliqué quelques mesures prises pendant cette crise sanitaire : « En cette période de covid, c’est toute une organisation qui a été mise en place : les 6èmes et les 5èmes s’entrainent ensemble, c’est la même catégorie d’âge point de vue football et les 4èmes et les 3èmes ensembles, ils ne pouvaient pas être tous ensemble sur le terrain. Un groupe était en salle pendant que l’autre était sur le terrain pour s’entrainer, mais en salle de cours on a fait venir une infirmière pour parler de l’alimentation, du sommeil. On a évoqué différents thèmes comme l’histoire du foot, la connaissance du football, la mentalité d’un sportif, etc… » La section sportive peut se poursuivre après la 3ème au Lycée Emiland Gauthey à Chalon sur Saône.

Pour s’inscrire, il faut retirer un dossier d’inscription

- au secrétariat du collège Louis Aragon - Tél : 03 85 87 70 70 - Mail : [email protected]

Et pour tous renseignements techniques vous pouvez vous adresser à Franck Courdier - Mail : [email protected]

Le dossier peut aussi être téléchargé sur le site : http://as-chatenoy-le-royal.footeo.com

C.Cléaux