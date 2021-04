Visite des Serres Municipales par des Séniors de Chalon-sur-Saône

Dans le cadre de l'opération «Et si on se déconfinait un peu?», lancée par la mairie de Chalon-sur-Saône pour prendre un bol d'air et s'aérer l'esprit, dans le respect des règles sanitaires, des visites dans les Serres Municipales sont proposées notamment aux Séniors. Info Chalon a suivi un groupe de cinq premiers chanceux dans les 2,5 hectares de terrain consacrés à la verdure et au fleurissement de la ville, en plein cœur de Saint-Jean des Vignes.

Hier, mercredi 21 avril, à 14 heures 30, six Séniors de notre ville ont eu la chance de visiter les Serres Municipales de Chalon-sur-Saône, situées au 43 Rue Morinet, dans le quartier de Saint-Jean des Vignes.



Et qui meilleur que Bruno Cottier, chef d'équipe Espaces Verts, pour leur servir de guide?



Le petit groupe a été rejoint par Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, venu avec une petite délégation composée notamment d'Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des Espaces verts et du développement durable, Dominique Rougeron, conseillère municipale de la majorité déléguée Personnes âgées et Accompagnement du handicap, et Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales.



Le Service des Espaces Verts de Chalon-sur-Saône a été créé en 1932. Au préalable, il existait quelques jardiniers-cantonniers qui géraient les squares du Palais de Justice et Chabas.



D'abord situé à l'emplacement actuel de la Salle Marcel Sembat avec une serre, le service a ensuite pris possession de 2,5 hectares de terrain dans le quartier de Saint-Jean des Vignes au début des années 1980.



Au départ, ont été construites ls vieilles serres en verre avec une zone de travail et 3 chapelles puis au fur et à mesure le service s'est agrandi.



Une nouvelle serre en verre de 975 m2 a vu le jour en 1977 correspondant à la création de la Prairie Saint-Nicolas ainsi qu'une serre plastique mise en place en 1990 lors de la création de nouveaux massifs en ville et 3 tunnels en plastique en 1995 suite au développement là encore des surfaces fleuries, soit 9000 m2 de terrain de culture en plein air.



Actuellement, le service Espaces Verts, c'est :



— 60 000 plantes annuelles

— 50 000 pensées et bisannuelles

— 10 000 bulbes de printemps

— 2000 chrysanthèmes

— 350 plantes vertes pour les décorations

— 380 ha à entretenir qui se déclinent en 340 hectares d'espaces verts publics (Prairie Sainte-Nicolas, Parc George Nouelle, Jardin du Conservatoire de musique et de danse, Parc Bellevue, etc) et 40 hectares de terrains boisés et de prairies situées à l'extérieur de la ville.

— 500 jardins familiaux qui sont mis à la disposition des Chalonnais.

— 3000 tonnes de déchets verts compostés.

— 80 agents dont 13 à la Prairie Saint-Nicolas.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati