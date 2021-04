AVIS DE DECES - Madame Paulette MONIN née GOUX

SAINT-MARCEL, SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE, MARNAY, MONTRET



Françoise et Eugène Jandot,

Martine et Bernard Augier,

Lucette Antoinet,

ses enfants ;

ses petits-enfants,

arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants ;

Armelle Guillet, sa sœur ;

ses neveux et nièces

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Paulette MONIN

née GOUX

survenu dans sa 94e année.

Ses obsèques religieuses auront lieu samedi 24 avril à 11h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles seulement.

Paulette repose à la chambre funéraire de Crissey.

La famille remercie le personnel de la résidence Hubiliac pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.