Deux givrotines ont l'intention de participer à l'édition 2022 du Trophée « Roses des Andes »

Charlène Lanni, 31 ans, et Clémence Tatreaux, 26 ans, ont décidé de se lancer un beau défi, qui devrait trouver son apogée en avril 2022, avec une participation au rallye, qui se déroulera en Argentine.

Sauf mauvaise surprise, ces deux sportives givrotines devraient participer à la septième édition du Trophée « Roses des Andes », une compétition qui est exclusivement réservée aux femmes et qui est issue de la pure tradition des rallyes raids africains.

Par équipe de deux et à bord d’un 4x4, qui est fourni par l'organisation, l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une boussole.

Le Trophée s'étale sur une dizaine de jours. Il comporte plusieurs épreuves d’orientation, de franchissement de dunes, sans oublier la traditionnelle étape marathon, deux jours durant lesquels les équipages sont en totale autonomie. Le classement de cette course est exclusivement basé sur l’orientation, la notion de vitesse étant totalement exclue.

L’Argentine semble taillée sur mesure pour ce raid, car elle offre à la centaine de participantes des décors époustouflants, comme son désert ou les hauts sommets de la Cordillère des Andes.

Mais ce qui a aussi attiré les deux amies, c'est le côté humanitaire du projet, avec un partenariat qui, depuis 2014, lie le rallye à une fondation locale d’équithérapie « Fundacion Equinoterapia Del Azul ».

Les fonds récoltés (près de 100 000 euros depuis le début de la collaboration) permettent de soutenir et de participer au développement des thérapies, qui sont dispensées aux enfants argentins en situation de handicap, et qui utilisent le cheval comme partenaire thérapeutique.

Clémence, diététicienne-nutritionniste, spécialisée en sport, et Céline, commerciale dans un garage,se sont rencontrées il y a à peine un an lors d'un « week-end vélo », qui s'est déroulé en Haute Savoie. Elles se sont ensuite vite retrouvées au club de VTT givrotin et ne se sont plus quittées.

L'idée de participer au Trophée « Roses des Andes » leur est venue à l'occasion du Dakar 2021.

A travers ce projet, elles ont trouvé le moyen de satisfaire leur « soif d'aventure et d'adrénaline », qui est un peu contrariée en ce moment, suite au contexte sanitaire qui les prive de toute compétition.

Si Clémence est totalement débutante, ce n'est pas le cas de Céline qui, lorsqu'elle était étudiante, a déjà participé 4 fois au « 4L Trophy », rallye qui se déroule depuis de nombreuses années au Maroc.

Le premier défi, qu'elles devront relever, est de réunir les 17 000 euros nécessaires au financement de cette aventure. Il est certes de taille, mais est loin d'effrayer les deux jeunes femmes, qui débordent d'énergie et fourmillent d'idées

Elles ont commencé par ouvrir une page Facebook et sont en train d'élaborer une plaquette, qu'elles diffuseront prochainement lors de la recherche de partenaires, dont les logos pourront figurer sur le 4x4 ou les vêtements qu'elles porteront pendant l'épreuve.

Elles envisagent par ailleurs de créer une cagnotte en ligne, ainsi qu'une boutique virtuelle, où elles mettront en vente des goodies, revêtus du logo de l'association, qu'elles ont créée pour l'occasion, et qu'elles ont baptisée « Les roses bourguignonnes ».

Pour tout renseignement :

mail : [email protected]

Facebook et Instagram : Les roses bourguignonnes