̏Et si on se déconfinait un peu ?˝ surprenante idée proposée par la ville de Chalon sur Saône en pleine crise sanitaire !

L’idée de la ville de Chalon sur Saône est de proposer un programme d’activités culturelles, environnementales, sportives et de découvertes dans diverses directions : jardins et services de la ville.

Une façon peut-être de se préparer au ̏vrai déconfinement˝, tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, Gilles Platret Maire de Chalon a proposé aux habitants des sorties de printemps à la fois pédagogiques et ressourçantes. Il s’en explique : « On a une volonté de profiter de ce moment où on voudrait proposer à nos concitoyens de découvrir autres choses, d’aller à la rencontre de nos services. Hier, on était au service espaces verts par exemple, avec la maison des séniors pour voir comment fonctionnent les services. Aujourd’hui, on est sur un autre domaine, manifestations et transport. Il est intéressant que vous soyez venus puisqu’on est en train de monter, pour la première fois, une tribune mobile de 124 places qui est arrivée dans les équipements de la ville de Chalon en mai 2020. Elle n’a encore jamais servi, les manifestations publiques ont été sérieusement réduites. On espère que très rapidement, on puisse en faire bon usage pour la ville de Chalon. Une année normale, sur Chalon, c’est 800 demandes qui doivent être traitées. »

Jeudi 22 avril, la ville a ouvert les portes du service Manifestations et Transport pour une découverte des équipements qui sont disponibles pour les divers évènements. Françoise Chenard, adjointe en charge du service public, a fait une présentation du service qui gère le matériel mis à disposition pour les évènements de la ville de Chalon sur Saône et des communes du Grand Chalon qui en font la demande. Ensuite, les agents du service ont déployé la remorque tribune de 124 places, d’un montant de 46 380€, une des dernières acquisitions 2020 de la ville de Chalon. Cette année, c’est un nouvel Algéco qui vient tout juste d’être livré d’un montant de 24 400€. Ils ont montré le montage de la scène couverte et surtout les progrès faits en matière de rapidité et facilité d’installation de ces nouveaux équipements.

Le service manifestations et transport est sous la responsabilité d’Annick Maurand. C’est une équipe de 16 personnes, du chef de service aux agents. Ils coordonnent technique, sécurité des manifestations, transport, installation, rangement, nettoyage et entretien des équipements. C’est environ 800 interventions par an pour les manifestations : de Chalon dans la rue, Carnaval, Challenge de l’aviron, Téléthon, en passant par le Tour de France 2019 et Paris Nice 2021 et bien d’autres évènements en direction des habitants. Ce service est le point d’entrée de toutes les demandes d’autorisation de manifestations de la ville et de toutes les demandes de vente aux déballages. Il instruit les demandes en lien avec les services municipaux concernés.

Il est certain qu’avec la covid, les évènements sont plus que ralentis. Les agents ont profité de cette baisse pour faire entretien, vérifications afin d’être être prêts à la reprise des manifestations. Ils assurent la coordination technique pour tout ce qui est lié à la covid. Les grands postes matériels qu’ils ont en charge, c’est 5 Algéco buvette sur roues, 3 scènes roulantes, 2 podiums modulables, 1 tribune 904 places plus la nouvelle, des remorques, divers véhicules et tout un lot de petits équipements (chaises, tables, tentes, etc…). Une belle démonstration de la capacité de la ville à répondre aux besoins en matériel.

C.Cléaux