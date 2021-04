3 Brasseurs Chalon : le renouveau

Nos cafetiers-restaurateurs chalonnais ont la parole : quel est leur état d’esprit à la veille de la réouverture prochaine des terrasses ? Info-chalon vous propose le 4e point de vue de ce petit tour d’horizon. Aujourd’hui, Anne Fraboulet, directrice des « 3 Brasseurs Chalon » situé sur le parvis du Mégarama, répond aux questions d’Info-chalon.

Info-chalon : Budget – Un certain nombre de cafetiers-restaurateurs affirment clairement que, durant ce confinement, les aides perçues leur ont permis de gagner davantage qu’en période de travail. Est-ce le cas en ce qui concerne votre commerce ?

Non, et pour une raison simple : Les 3 Brasseurs Chalon est repassé en franchise le 1er octobre 2020 sous la direction de Laurens Defour, ancien PDG 3 Brasseurs Canada.

Or, la date butoir pour prétendre à cette aide mensuelle (20 % du CA ou 10 000 € par mois, NDLR) était alors fixée au 30 septembre. Cette date pourrait être modifiée, nous attendons la suite, mais jusqu’à présent, Les 3 Brasseurs Chalon ne bénéficient pas de ces indemnités. L’établissement doit être chauffé, le loyer payé, etc.

En revanche, le salaire de tous les employés (29 au total) est pris en charge par l’État sous la forme du chômage partiel.

Confinement – Pendant les périodes de fermeture, quelles ont été vos occupations ?

Ce rachat a demandé quelques modifications de la structure pour être en phase avec la franchise. Les encadrants dont je fais partie venaient une à deux fois par semaine pour finaliser des détails.

Les 3 BrasseursChalon veut également redynamiser son image. Nous mettons en place davantage d’animations, notamment en investissant dans plusieurs écrans TV pour les retransmissions sportives…

Et, le 15 février, nous avons ouvert le click & collect. C’est important pour nos clients comme pour le personnel de cuisine (ils sont 10 au total). Chaque jour, nous faisons revenir un employé différent, en binôme avec le chef cuisine, pour qu’il se remette dans le bain progressivement. C’est nécessaire, l’ensemble du personnel n’a pas travaillé pendant plus de 6 mois.

Réouverture – On s’achemine enfin vers une réouverture, à une date non déterminée et, dans un 1er temps, des terrasses : quel est votre avis ?

Nous n’avons pas d’informations définitives. On sait que la réouverture des terrasses sera autour du 15 mai, sans autre précision.

Nous mettons en place 2 terrasses. L’une, sur le côté, compte 90 couverts et une autre qu’on réaménage, sur le devant.

Employés – Il y aurait, en France, 150 000 postes vacants dans votre profession.

La recherche de personnel est-elle difficile ? Qu’en est-il actuellement ?

Sur les 29 employés, une seule serveuse au service plonge est partie pour une autre activité. Nous n’avons donc pas de problème de recrutement, le personnel cuisine reste le même. On avisera pour l’été, pour des emplois en salle surtout.

Nous avons créé un groupe WhatsApp pour que chacun ait les dernières infos et surtout, pour garder le contact avec l’équipe.

Clientèle – Voudriez-vous ajouter un mot pour vos clients, en vue des prochaines retrouvailles ?

Pour l’heure, nos salles sont ouvertes aux employés du BTP (Bâtiment et travaux publics) et ceux des espaces verts. Ils peuvent donc venir se restaurer grâce à une convention entre leur société et Les 3 Brasseurs. Les entreprises de ce secteur peuvent prendre contact avec nous pour établir cette convention.

Nous croisons aussi quelques-uns de nos clients aux click & collect. Certains étaient très contents de retrouver nos bières à l’occasion d’une animation que nous avons faite dans la galerie marchande du Géant Casino.

Propos recueillis par Nathalie DUNAND

[email protected]

Brasserie Les 3 Brasseurs

5 bis, rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Contact : 03 85 45 11 30

Mail : [email protected]