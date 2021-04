Les averses orageuses devraient faire leurs apparitions au fil de la journée en Saône et Loire

Comme annoncé par les stations météorologiques, le temps est à l'orage ce mercredi en Saône et Loire.

Même si les températures restent relativement douces avec des maximales attendues autour des 18° aujourd'hui en Saône et Loire, le ciel s'est couvert et il est annoncé l'arrivée de masses orageuses notamment sur le Val de Saône. Côté précipitations, il est prévu de 3 à 30 mm en cette journée de mercredi. C'est principalement le Charolais-Brionnais et l'Ouest du département qui devraient bénéficier du plus large arrosage, très attendu.