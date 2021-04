AVIS DE DECES - Madame Lucienne BAUDOT

CRISSEY, SASSENAY, HURIGNY, MARTINIQUE, CHALON-SUR-SAÔNE, AUSTRALIE, OYONNAX, CHAMBERY



Véronique et Bruno Mottet,

Nathalie Baudot,

Patricia et Franck Mugnier,

François et Christelle Baudot,

Sylvie Baudot,

Laurent Baudot

et Vanessa Desbois,

David Baudot,

ses enfants ;

ses 12 petits-enfants adorés ;

Ghyslaine et André Marceau,

son frère et ses enfants Alexandra et Didier ;

Alain Baudot, Monique Guichon, Colette Gonnet,

ses belles-sœurs

et beaux-frères ;

les familles Marceau ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucienne BAUDOT



survenu le 20 avril 2021, à l'âge de 81 ans.

Elle s'est battue jusqu'au bout avec un courage immense.

Selon la volonté de Lucienne, ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale.

La famille remercie les infirmières de Crissey et le service pneumologie du centre hospitalier de

Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de

remerciements.

Elle a rejoint son amour,

Michel BAUDOT

parti le 4 décembre 1995

ainsi que ses parents,

Renée et Francis

Veillez sur nous de là-haut maintenant.

Nous vous aimons.