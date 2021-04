CORONAVIRUS - Des indicateurs sanitaires qui passent au vert en Saône et Loire

93 nouveaux décès à l’hôpital en une semaine

La situation épidémique continue de peser lourdement sur le système de soins régional.

Ce 30 avril, plus de 1 250 patients sont pris en charge pour des formes sévères de la COVID-19 dans les établissements de santé, dont un peu moins de 200 personnes en réanimation ou soins intensifs.

La mortalité en milieu hospitalier ne faiblit pas : 4 540 décès à déplorer ce jour depuis mars 2020 (4 447 au 23 avril).

2 273 décès sont par ailleurs recensés dans les établissements médico-sociaux de la région par Santé publique France, sans évolution depuis la semaine dernière.

280 000 rendez-vous de primo-vaccination en centres de vaccination au mois de mai

L’accélération de la vaccination se poursuit, comme en témoignent trois chiffres-clés significatifs : à ce jour en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 75% des personnes de plus de 75 ans, près de 60% des plus de 60 ans et environ 50% des plus de 50 ans ont reçu au moins une première injection.

280 000 rendez-vous de première injection sont programmés dans les centres de vaccination de la région pour le mois de mai, un grand nombre sont d’ores et déjà disponibles sur les sites de réservation en ligne.

La vaccination s’ouvre dès ce week-end aux plus de 18 ans présentant au moins une comorbidité, notamment une obésité.

Communiqué de l'ARS Bourgogne-Franche Comté