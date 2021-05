REGIONALES - Le JDD, au coeur d'une fake news ?

C'est ce que laissent entendre la majorité régionale pilotée par Marie-Guite Dufay.

Alors que le JDD évoque dans ses colonnes, un accord de premier tour entre Marie-Guite Dufay et LREM, les réactions n'ont pas trainé... et évidemment pour la liste Le Temps des Cerises pilotée par Bastien Faudot s'est "frisée les moustaches". Sur les réseaux sociaux, l'heure aura été à la mobilisation générale face à la liste constituée autour de Marie-Guite Dufay, accusée depuis longtemps d'être trop macron-compatible. Alors fake news ou pas ? A entendre Marie-Guite Dufay en personne, "je suis une femme de gauche, je mène une politique de gauche, et je conduis une liste de gauche. Point final", les choses sont claires. Même son de cloche du côté du sénateur Jérôme Durain, et probable tête de liste départementale, "bien mal informé le JDD ! Nous ne négocions pas avec toute la gauche depuis un an pour bricoler un rapprochement avec LREM. Notre liste, c'est PS-PRG-PCF-Société civile. Et nous avons mouillé le maillot pour l'unité de la gauche. Ca marche encore ce genre d'intox ?"?

Ironisant, Jérôme Durain a même enfoncé le clou, "je démens aussi au passage la présence imprudemment suggérée de Barack Obama sur notre liste régionale. De même que le projet de fusion de notre région avec l’Occitanie..." sur les réseaux sociaux.

Du côté de Bastien Faudot, "je n'ignore pas que les macronistes ont intérêt à répandre cette rumeur.... J'invite Olivier Faure et Fabien Roussel à s'exprimer pour dissiper définitivement le brouillard" avant de rappeler "que le soutien de Marie-Guite Dufay à Emmanuel Macron en 2017 et certaines de ses positions jusqu'en 2020 n'ont pu qu'accréditer un tel rapprochement".

A un mois et demi des élections, à gauche comme à droite, ça s'excite... et la ligne droite ne fait que commencer.

L.G