"Le Maire de Chalon est prêt à tout pour assouvir ses ambitions" pour Cultivons Chalon.

Candidat aux élections régionales, Gilles Platret vient de sceller un accord électoral avec Debout la France pour composer sa liste, faisant sauter des digues idéologiques et démocratiques.

Rappelons que Debout la France est dirigé par Nicolas Dupont-Aignan, prêt en 2017 à être le Premier ministre de Marine Le Pen si cette dernière avait gagné l’élection présidentielle.

Gilles Platret s’associe clairement à des candidats issus de l’extrême-droite.

Faire de telles alliances lorsque l’on se revendique du Gaullisme est une imposture. C’est oublier et bafouer l’Histoire et les durs combats menés pour sauvegarder notre République, ses valeurs et ses principes.

Le message est clair et conforte les inquiétudes que nous avons déjà eu l’occasion d’exprimer sur les dérives incessantes et dangereuses de Gilles Platret.

Au niveau régional, ses propres amis politiques démocrates et républicains se sont désolidarisés de lui, ce qui n’est pas le cas de la droite locale qui lui a apporté son soutien, de manière explicite et publique ou par son silence, qui ne dit mot consent.

Ne laissons pas notre belle région de Bourgogne Franche-Comté entre leurs mains !

Nathalie Leblanc

Sébastien Lagoutte

Francine Chopard

Cultivons Chalon