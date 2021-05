DEPARTEMENTALES - "Nous sommes candidats" ont lancé Dominique Lanoiselet, Sébastien Martin, Christine Rebourgeon et Sébastien Ragot

Le binôme Lanoiselet/Martin a levé le secret de polichinelle sur leurs candidatures aux élections départementales.

Au cours d'un point presse organisé ce lundi, Dominique Lanoiselet et Sébastien Martin, entourés de leurs remplaçants Christine Rebourgeon (maire de Bissy sur Fley) et Sébastien Ragot (maire de Givry), ont annoncé très officiellement leurs candidatures en vue des élections départementales au sein de la liste portée par André Accary, qui se dérouleront à la fin du mois de juin prochain. Un acte protocolaire pour le binôme qu'on ne présente plus sur le canton de Givry/Buxy.

Au cours du mandat qui touche à sa fin, le binôme n'a pas manqué de dossiers structurants pour le territoire cantonal qui englobe presque 20 000 habitants et quelques 41 communes qui cont de Barizey à Culles les Roches, en passant par Marcilly les Buxy, Messey sur Grosne, Saint Germain les Buxy, Saint Martin du Tartre, Sercy ou Villeneuve en montagne...

Mise en 2X2 voies de la RCEA, centre de santé... le conseil départemental a apporté 2,6 millions d'euros en cofinançant 206 projets communaux. Une enveloppe budgétaire notable à laquelle il convient de rajouter plus de 3 millions d'euros pour l'entretien des routes départementales, à l'image de la réfection spectaculaire de la route départementale entre Montagny les Buxy et Buxy suite à son éboulement. Le binome n'oublie pas d'évoquer la réfection de la caserne des pompiers de Givry ou la construction d'un nouveau bâtiment à Buxy accueillant les services de soins infirmiers à domicile et l'ADMR, deux entités indispensables au maintien à domicile, notamment en zone rurale.

Sébastien Martin a rappelé l'importance du soutien du conseil départemental avec une aide exceptionnelle de l'ordre de 200 000 euros alloués suite aux inondations qui avait frappé un large secteur allant de Saint-Désert à la Vallée des Vaux. Plus récemment, c'est l'épisode du gel de printemps historique qui mobilise également le département avec un dispositif qui sera présenté tout prochainement en assemblée plénière à Mâcon.

"Nous sommes fidèles à nos valeurs, à nos engagements, dans la proximité et le respect de la fiscalité publique" ont annoncé les candidats à un autre mandat de conseillers départementaux. "On a accepté avec beaucoup d'enthousiasme de repartir à l'identique" ont rajouté Sébastien Ragot et Christine Rebourgeon, "avec le respect de liens de confiance très importants".

Laurent Guillaumé