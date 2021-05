le magasin AUBERT recherche 2 vendeuses :



- 1 CDD , disponible de suite pour 6 mois

- 1 CDD, 3 mois « juin, juillet et août »



Se présenter directement au magasin et demander la responsable Me Caillet.



Magasin AUBERT

Rue Thomas Dumorey

71100 Chalon sur Saône

03 85 93 48 03