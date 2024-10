4e Journée de Fédérale 2 RTC 15 – Lons-le-Saunier 15 : chalonnais et lédoniens se neutralisent

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 19 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 4e journée de Fédérale 2 (poule 1), l’équipe de Lons-le-Saunier.

Une équipe solide du même calibre que Chalon, placée au milieu du classement avec le même nombre de points et qui reste sur une victoire probante à domicile de 39 à 30 sur le Scuf (Sporting Club Universitaire de France Rugby). Une équipe qui reste sur deux victoires à domicile mais se faisant corriger lors de son seul déplacement à Bourges 53 à 13. A-t-elle dû mal à voyager hors de ses terres ?

Côté chalonnais, on a également bien commencé la saison avec une brillante victoire à l’extérieur à Meaux sur le score de 24 à 19 ensuite, une victoire certes étriquée contre Grand Dole à domicile 17 à 16, pour une défaite chez nos voisins creusotins en remportant néanmoins le point du bonus. Il serait donc conseillé aux chalonnais de consolider leur place au classement général par une belle victoire à la maison avant un déplacement à Pontarlier qui s’annonce périlleux.

Le résumé de la rencontre info-chalon et la fiche technique de la rencontre

Terrain : Gras Condition atmosphérique : Pluvieux

Vent : Léger Affluence : 600 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Clément Camuset

Pour Lons-le-Saunier : Vojeta et Borgeot

Arbitrage de Monsieur Pierre Camus (Ligue IDF)

Délégué du match : Jean Louis Gras (ligue B F/C)

Carton jaune pour Chalon : Takouachet. S (40’), Mennweg (52’)

Carton jaune pour Lons le Saunier : Bitter (11’), Horn (65’),

Rentrées côté Chalon-sur-Saône : Goux (40’), Merigond (43’), Greneron G (49’), Fernandes (54’), Girard 58’), Gonon (59’)

Rentrées côté Lons le Saunier: Robanakadavu (45’), Roux (49’), B. Bourgeois (50’) Perez (54’), Munoz (56’), Ali (57’), Neau (67’)

Le match commence par un hommage à Jérémy Marot qui effectuera son dernier match sous les couleurs des Tangos suite à des problèmes de santé (Genoux ).

Résumé (début du match 19 H 15)

Physionomie : Les tangos entament la partie tambour battant face à des lédoniens qui résistent bien. Même si les chalonnais seront en supériorité numérique la domination restera stérile et les deux équipes se rendront coup pour coup au tableau d’affichage.

Le match : Les joueurs chalonnais poussent et obtiennent une toute première pénalité en début de rencontre pour une position de hors-jeu d’un joueur lédonien. Une pénalité à 30 mètres légèrement côté gauche des poteaux qui sera transformée par Chapuis (Chalon 3 Lons 0, 2’). Un avantage de courte durée car sur le renvoi et un regroupement, c’est un joueur chalonnais qui se fait sanctionner d’une pénalité à 35 mètres face aux poteaux qui sera transformée par le buteur visiteur Bitter (Chalon 3 Lons 3, 4’). Suite à une domination territoriale stérile, les chalonnais obtiendront pour un hors-jeu des jurassiens, une nouvelle pénalité à 35 mètres mais qui ne sera pas transformée par Chapuis (24’). Chalon continue de pousser et sur un placage haut, obtient une pénalité à 35 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Chapuis (Chalon 6 Lons 3, 31’). L’équipe de Lons ne s’en laisse pas compter et sur un regroupement dans le camp chalonnais, ils obtiennent une pénalité à 45 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Bitter (Chalon 6 Lons 6, 35’). L’arbitre va pénaliser les visiteurs suite a une contestation par une pénalité à 35 mètres légèrement à droite des poteaux mais qui ne sera pas transformée par Chapuis (40’), ce dernier voyant son coup de botte venir s’écraser sur le poteau gauche visiteur avant de revenir en jeu et un chalonnais prendre un carton dans la foulée pour un placage haut. C’est d’ailleurs sur ce score de parité que sera sifflée la mi-temps

Début de seconde mi-temps :

Physionomie : C’est une copie conforme de la 1ère mi-temps, les deux équipes se rendront coup pour coup au tableau d’affichage pour ne plus se séparer au coup de sifflet final.

Le match : en infériorité numérique, les lédoniens obtiennent une récompense de leur domination par une pénalité sifflée à 40 mètres côté droit des poteaux chalonnais qui sera transformée par Bitter (Chalon 6 Lons 9, 45’). Chalon ne s’en laisse pas compter et repars de plus belle et sur une incursion dans le camp visiteur, obtient une pénalité pour une faute de hors-jeu à 35 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Chapuis (Chalon 9 Lons 9, 47’). Chalon retombe dans ses travers en concédant une nouvelle faute à 35 mètres face aux poteaux, pénalité qui sera transformée par le jurassien Bitter (Chalon 9 Lons 12, 53’). Chalon se veut de nouveau conquérant et pour une faute de hors-jeu de l'équipe visiteuse, obtient une pénalité à 33 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Chapuis (Chalon 12 Lons 12, 55’). Chalon qui se remet à la faute suite à un placage haut à la gorge et qui se voit punir d’une pénalité à 33 mètres des poteaux mais qui ne sera pas transformée par Bitter (62’). Le lédonien Horn, sera sanctionné pour antijeu sur un regroupement et reçoit la double sanction, carton et pénalité pour Chalon à 33 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Chapuis (Chalon 15 Lons 12, 65’). Un avantage chalonnais de courte durée puisque sur une incursion des visiteurs, c’est une nouvelle faute chalonnaise qui offrira l’égalisation aux lédoniens suite à une pénalité à 20 mètres face aux poteaux transformée par Bitter (Chalon 15 Lons 15, 70’). Chalon aura l’occasion de remporter la rencontre suite à deux pénalités obtenues : une pour un placage sans ballon à 37 mètres face aux poteaux non transformée par Chapuis (74’) et une autre à 60 mètres face aux poteaux non transformée par Girard (80’). Les deux équipes se séparent sur le score nul de 15 à 15 à la fin du match !

Analyse journalistique : C’est un match nul somme toute logique entre deux équipes de même équivalence en ce début de saison. Petit bémol toutefois pour les chalonnais qui ont commis une nouvelle fois trop de nombreuses maladresses et indisciplines sur les phases de regroupement. On doit toutefois reconnaître que les conditions climatiques (pluies diluviennes) n’ont pas joué en faveur des chalonnais qui développent un beau jeu à la main.

Côté chalonnais : Nous avons aimé les prestations de la 1ère et 2ème ligne, Chapuis comme buteur, Bergeret pour sa vista, Simonato toujours aussi hargneux en défense et Paquelet à la relance.

Côté londoniens : On a aimé la puissance de Horn (N°8) à la percussion, la vista du buteur Bitter, Bordet un capitaine solide, les puissants Tufuga et Tulou et les bonnes rentrées de Robanakadavu et Azi.

L’équipe B de Chalon, quant à elle, a battu l’équipe de Lons le Saunier par une victoire de 25 à 12.

J.P.B