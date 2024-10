5e TOUR COUPE DE FRANCE FOOT - L'ASMM a semé le doute dans les rangs de l'IS Selongey... avant de s'incliner aux tirs au but

Le stade du Champ Ladoit affichait complet ce dimanche après-midi pour ce 5e tour de la Coupe de France, un moment historique dans l'histoire de l'ASMM. Plusieurs centaines de supporters ont fait le déplacement et ont donné de la voix pour accompagner leurs joueurs.

Une première vingtaine de minutes catastrophique ...

Les joueurs de Mellecey-Mercurey auront peut-être avec du recul, un peu de regrets, ne pas avoir pris la mesure immédiate du jeu, au point que l'AS Selongey ont mis une pression très rapide. Pression pleine de succès, avec un premier but dans la 2e minute de jeu, laissant l' ASMM sur les genoux. Le deuxième but encaissé par l'ASMM après moins de 17 minutes de jeu va planter le décor, laissant les supporters les moins aguerris plein de doutes sur l'issue du match.

il faudra attendre une bonne trentaine de minutes de jeu pour que les locaux se ressaisissent et respirent profondément, pour intégrer le fait de se faire plaisir, dans une compétition inattendue à ce niveau là. Et la recette va prendre au fil des minutes, même si Selongey va baisser la garde, considérant que la partie est gagnée.

Une mise au point à la mi-temps et un regain de dynamisme

Visiblement la mise au point d'Anthony Morlot à la mi-temps aura remis les choses en place, d'autant plus que la fin de la première mi-temps a vu le départ sur blessure de Jason Martin, évacué sur civière par les pompiers pour des douleurs aux cervicales, après un choc. Les joueurs de l'ASMM changent radicalement de tonalité dans ce deuxième temps de jeu, au point de renverser complètement la partie, de mettre un premier puis un second but quelques minutes plus tard de Simon Pillot et Isa Ka.

Selongey voit la victoire quasi assurée quelques minutes plus tard s'envoler. Malgré un pressing offensif plus élevé, rien n'y fait, d'autant plus que le portier de l'ASMM, Nicolas Garcia, fait des merveilles.

A l'issue du temps de jeu réglementaire, c'est finalement un 2-2 qui convoque les deux équipes à la terrible épreuve des tirs au but, au cours de laquelle Selongey s'impose sur le fil.

Une fin d'aventure en Coupe de France que l'ASMM peut regarder sans rougir, avec une très belle aventure, inédite dans l'Histoire du club... place désormais au Championnat.

L.G

