Judo : une trentaine de judokas chanceux ont rencontré Teddy Riner ce lundi

Ce lundi 7 octobre, dans le secret le plus total, France Judo et le Crédit Agricole Centre Est ont offert un moment suspendu à une trentaine de judokas de Saône et Loire.

Le retour en images avec Info Chalon.

C’est au siège du Centre agricole Centre Est à Champagne au Mont d’or que ce moment incroyable a eu lieu afin d'annoncer le renouvellement du partenariat entre France Judo et le Crédit agricole.

Avec la complicité d’une vingtaine de personnes et pour le plus grand bonheur des convives du jour, ce sont deux grands champions qui ont fait leur apparition : Cyrille Maret, médaillé de Bronze aux jeux Olympiques de Rio, et « l’immensissime » Teddy Riner, quintuple champion olympique, et onze fois champion du Monde.

Ce sont des étoiles plein les yeux que l’ensemble des participants à cette journée ont d’abord participé à un entraînement de choix dirigé par Cyrille Maret.

Ce moment incroyable s’est terminé par une séance de dédicaces par celui qui a fait rêver tous les français aux JO de Paris 2024 cet été : Teddy Riner.

« C’est une journée que nous ne sommes tous pas prêts d’oublier » a confié Christophe Chardin, président du Comité départemental de Judo de Saône et Loire.

Amandine CERRONE.