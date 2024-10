Retour sur l'évènement étudiant du Grand Chalon

Jeudi 10 octobre, les étudiants et lycéens du Chalonnais avaient rendez-vous à LaPéniche pour la grande journée d'intégration gratuite proposée par le Grand Chalon. Retour en images avec Info Chalon.

Concerts de «Femme Fatale» (hip hop électro), «Jim Pemberton» (brostep dubstep), djset, perf, laser game dans la Grande Tuerie, stands et une création spéciale breakdance d'étudiants du Conservatoire pour l'occasion «Stamping Feet» (break-beat & break-dance show) en ouverture de soirée... L'événement étudiant marque le début de l'année dans le Grand Chalon. Et c'était gratuit et ouvert à tous les étudiants post-bac !

À partir de 19 heures, la soirée d'intégration du Grand Chalon à LaPéniche était ouverte à tous les étudiants et les lycéens de plus de 18 ans sans inscription.

Un peu plus tôt dans la journée, les étudiants inscrits en première année post-bac dans un des établissements d'enseignement supérieur du Grand Chalon avaient rendez-vous au 10.55 de 13 heures à 17 heures 30.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati