Premier «Flash Formation Emploi» aux Prés Saint-Jean

Hier après-midi, Pôle Emploi et la Mission Locale du Chalonnais donnaient rendez-vous à tous les publics, à partir de 16 ans, devant l'annexe de la Maison de quartier des Prés Saint-Jean pour «Flash Formation Emploi», une action de proximité visant à favoriser et renforcer le lien social entre les jeunes, les habitants du quartier et les acteurs de l'emploi. Plus de détails avec Info Chalon.