Un nouveau tracteur pour le service des espaces verts de Saint Rémy.

50 000€ d’investissement dans un nouveau tracteur pour le service des espaces verts de la commune

Le tracteur CASE 845 de 1983 avait rendu de bons et loyaux services mais il avait fait son temps et pour la municipalité il devenait nécessaire de le remplacer par un équipement plus adapté aux besoins de la commune et au confort des utilisateurs. Après consultation des agents, le choix s’est orienté vers un tracteur Kubota M95GX. C’est sous la pluie de ce jeudi après-midi que Florence Plissonnier maire de la ville, Didier Picard adjoint sont venus réceptionner le nouveau tracteur en présence de Stéphane Martini responsable du centre technique municipal, Priscilla Ferreira responsable du service des espaces verts et de trois agents de ce service.

Florence Plissonnier explique : « C’est un tracteur qui était dans un hall d’exposition, neuf il valait 70 000€, nous l’avons acheté 55 000€ et nous avons bénéficié de 5 000€ de reprise du CASE 845, ce qui fait un investissement de 50 000€ pour la commune. Je pense que nous avons fait une bonne affaire »

Comme toutes les communes du grand chalonnais, Saint Rémy se doit d’entretenir ses voiries et toutes ne sont pas situées en centre bourg bordées de trottoirs. Une partie de voies de circulation sont en zone dite rurale avec des abords qu’il faut entretenir. C’est pour le fauchage, le broyage, etc… mais aussi en hiver si besoin pour le déneigement que le tracteur est utilisé.

C.Cléaux