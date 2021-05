Des plants de fleurs et de légumes ont envahi le préau de l’école Henri-Clément de Saint Rémy.

L’association de parents d’élèves ̏Action Coop Henri-Clément˝ faisait sa vente de plants de fleurs et de légumes ce jeudi.

Le préau de l’école primaire Henri-Clément était occupé pour une juste cause par ̏Action Coop˝ : la vente de fleurs au profit de l’association de parents d’élèves. Florence Plissonnier, maire de la commune, est venue rendre visite aux organisatrices de cette vente et a fait quelques achats. On pouvait noter aussi la présence de Gabriel Theulot conseiller municipal.

La présidente Laurence Di Catérina et la trésorière Nolwenn Rapacz s’expriment sur la finalité de cette action : « La vente a pour but de récolter des fonds pour participer financièrement aux projets scolaires » Action Coop Henri Clément est une association créée en 2010 et c’est la deuxième année qu’elle organise la vente de plants de fleurs et de légumes en partenariat avec ̏Les Fleurs d’Ouroux˝. Joël, employé de l’horticulteur, était présent pour conseiller les acheteurs et aider à la vente. 30% des bénéfices de la vente sont reversés à l’association, ce qui a permis de récolter 400€ en 2019.

Malgré le temps pluvieux, l’association ̏Action Coop˝ a eu la visite de nombreux acheteurs pour cette belle action en direction des enfants de l’école primaire Henri Clément.

C.Cléaux