Coup de pouce de la municipalité de Chalon-sur-Saône pour 13 jeunes porteurs de projets

Dans le cadre du Coup de Pouce Initiative Jeunes (CDPIJ), la municipalité a remis des chèques à 13 porteurs de projets. Plus de détails avec Info Chalon.

Dispositif du Groupement d'intérêt public «Chalon Loisirs Animation», le Coup de Pouce Initiative Jeunes (CDPIJ) a pour mission de favoriser, accompagner et aider les projets et les initiatives des jeunes, ceci en partenariat étroit avec le Service Jeunesse de la Ville de Chalon-sur-Saône.



Ainsi, la municipalité peut accompagner et soutenir financièrement le jeune ou les jeunes dans la réalisation de leurs projets innovants et/ou solidaires :



— Solidarité

— Environnement

— Art

— Culture

— Sport

— BAFA / BAFD



Les projets concernés peuvent constituer la préfiguration d'un projet professionnel futur ou l'action à fournir pour accéder à un établissement d'études Supérieures.



Le dispositif peut aussi aider au financement du permis de conduire quand la demande est accompagnée d’un projet de mobilité professionnelle.



À qui s'adresse le CDPIJ?



— À tous les jeunes entre 15 et 28 ans résidant à Chalon.

— Seul, en groupe ou en association loi 1901.

— Tous les jeunes d'un groupe porteur d'un projet doivent avoir entre 15 et 28 ans.

— Un jeune ou un groupe de jeunes ayant déjà bénéficié d'une aide du CDPIJ ne sera pas prioritaire.



Une fois le dossier déposé et les critères d’éligibilité vérifiés, une commission se réunit. Les jeunes défendent leur projet verbalement et s'engagent à fournir une contrepartie. Il est enfin décidé d'accorder ou non une aide financière formalisée sous la forme d'une bourse.



Voici la liste de la comission du 14 avril 2021 qui a retenu 13 jeunes porteurs de projets :



► Porteuse du projet : Eloïse Charles



Nature du projet : BAFA

Titre du projet : BAFA : Combiner passion et utilité !

Montant attribué : 200 euros

Contrepartie : Travailler 6 semaines minimum sur les accueils de loisirs de la collectivité.

►Porteuse du projet : Nessma Nakhili



Nature du projet : BAFA

Titre du projet : BAFA pour l’avenir

Montant attribué : 100 euros

Contrepartie : Travailler 6 semaines minimum sur les accueils de loisirs de la collectivité.

►Porteur du projet : Vincent Blancho



Nature du projet : Défi sportif

Titre du projet : Tour de l'Ecosse à vélo

Montant attribué : 1600 euros

Contrepartie : Partager son aventure sur les réseaux sociaux (photos, vidéos) et valoriser la ville de Chalon-sur-Saône tout au long de son action.

► Porteurs du projet : Pierre Sibille

François Barbarin

Mayeul de Framond

Alban de Gmeline

Alban de Lassagne

Damien de la Rochebrochard

Mayeul Huber

Jean Mioland

Célian Magne

Timothée Roland-Gosselin



Nature du projet : Défi sportif /caritatif

Titre du projet : Participation à la course des 24 Heures de l'ESSEC

Montant attribué : 1000 euros

Contrepartie : Valoriser la Ville de Chalon-sur-Saône lors de leur action, faire un retour en images et contribuer au soutien financier (don) d’une association locale.

Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône a remis les chèques aux 13 jeunes porteurs de projets le vendredi 7 mai, à 18 heures, dans le Salon d'honneur de la mairie.



Étaient notamment présents pour cette remise de chèques, Thérèse Bessette, présidente du Comité Local de la Ligue contre le Cancer et de l'association de la Maison de quartier des Aubépins, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes et Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers.



(Crédits photos : @Ville de Chalon-sur-Saône)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati