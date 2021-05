AVIS DE DECES - Monsieur Pierre LERAT

LUX



Evelyne et José Pacheco,

Patricia Lerat,

ses enfants ;

Éric et Caroline, François et Émilie, Samuel et Orlane,

ses petits-enfants ;

Victor, Joséphine, Arsène, Oscar, Candice,

ses arrière-petits-enfants ;

les familles; Cretin, Ritter, Béna, Vautrin, Rouyer, Lerat,

Sandrine Levesque,

sa première aide à domicile

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre LERAT

Ancien combattant

survenu le 4 mai 2021,

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 12 mai 2021, à 14h00, en l'église de Lux, suivie de sa crémation.

La famille remercie le personnel des Ailes d'argent,

Julien et Mélanie,

les infirmiers ;

Emmanuelle,

kinésithérapeute ;

Le personnel soignant du service de gériatrie du CH de Chalon-sur-Saône

pour leur dévouement et leur gentillesse.

Pas de plaques, ni de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Simone

décédée le 21 juillet 2007