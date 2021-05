DEPARTEMENTALES - OUROUX SUR SAONE - Un binôme connu et reconnu qui repart pour un 2e mandat

C'est reparti pour un tour pour le binôme de conseillers départementaux incarné par Elisabeth Roblot et Jean-Michel Desmard.

L'une habite à Saint Martin en Bresse, l'autre à Ouroux sur Saône. A leurs côtés, leurs remplaçants Evelyne Reufly, professeur des écoles depuis deux décennies à Oslon et ancienne conseillère municipale, ainsi que Ludovic Geoffroy, conseiller municipal de Saint Germain du Plain et co-gérant de la société Comège sur la même commune. C'est dire que le quatuor qui viendra briguer les suffrages pour un deuxième mandat les 20 et 27 juin prochains en connaît un rayon sur le canton.

"Proximité et engagement" ont été affichés en lettres capitales par les candidats dont l'investissement sur le dernier mandat n'est plus à démontrer, qu'on soit pour ou contre en terme de couleur politique. C'est à un point même, où finalement, seuls les candidats du Rassemblement National sont en lice pour essayer de leur ravir le canton, qui figure en bonne place au sein de la majorité départementale dirigée par André Accary.

"On a fait le choix de représenter notre canton au sein de l'assemblée départementale, nous ne soommes pas candidats à une autre élection simultanément" lancent les candidats. Un petit message subliminal adressé aux candidats du Rassemblement National, également candidats aux élections régionales.

Le quatuor qui se présente aux suffrages affiche en toute sérénité le bilan de la mandature qui touche à sa fin, et celle qui est Vice-Présidente en charge des questions touristiques aura été mise en dure épreuve ces derniers temps. Centre de santé, aides aux communes, accompagnement COVID et post-covid, aides au secteur agricole, vieillissement de la population et aides au maintien à domicile, sont autant de sujets que le binôme Desmard-Roblot entendent poursuivre pour les années à venir.

