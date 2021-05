Les organisateurs de Mon Sang Pour Les Autres à l’heure du débriefing 

Réunis en ce début mai au Clos Bourguignon, les organisateurs de Mon Sang Pour Les Autres ont débriefé l’édition 2021. Une édition pas si mauvaise que cela en cette année atypique.

En ce premier mercredi de mai l’heure était au bilan pour les organisateurs de Mon Sang Pour Les Autres, l’une des plus grosses collectes de sang existant dans la région. Fruit d’un partenariat entre les rotary-clubs Chalon Bourgogne-Niépce et Chalon Saint-Vincent et le club Inner Wheel de Chalon d’une part et l’Etablissement français du sang Bourgogne Franche-Comté et l’Amicale de Chalon pour le don de sang bénévole d’autre part. Annulée l’an passé en raison du début de la pandémie de Covid-19, la collecte s’est déroulée le 20 mars dernier à l’hôtel de ville, dans la salle du Conseil, mise à disposition par le maire de Chalon Gilles Platret.

Un quart de premiers dons



Et comme s’est félicité Florence Grosso, référente pour le Rotary, qui animait la réunion, malgré les difficultés liées aux contraintes imposées par la crise sanitaire, les résultats sont honorables, surtout au niveau des nouveaux donneurs. Alors que la moyenne nationale est de 19 %, on a atteint cette année la barre des 25% de premiers dons. Le récapitulatif de la collecte 2021, fourni par l’Etablissement français du sang Bourgogne Franche-Comté, mentionne en effet 34 primo-donneurs parmi les 136 donneurs présentés, pour être complet le nombre des prélèvements étant de 111.

Les organisateurs sont déjà tournés vers la prochaine édition, au printemps 2022, espérant que d’ici là un retour à la normale permettra de retrouver la programmation de différentes animations qui ont bien manqué en cette année pas comme les autres, la générosité n’excluant pas la convivialité.

Les gagnants des deux challenges



S’il n’y avait pas d’animations, notamment pour respecter la distanciation, par contre les organisateurs, jamais à cours d’idées, avec l’objectif de booster la manifestation, ont créé en 2021 deux challenges. L’un réservé aux enfants des écoles primaires de Chalon et l’autre à destination des sportifs du Grand Chalon. Les gagnants ont été annoncés officiellement par Florence Grosso lors de cette réunion. Chez les scolaires, c’est l’école Vivant-Denon qui l’emporte devant l’école Louis-Léchère et l’école Jean-Moulin, tandis que chez les sportifs le vainqueur est Fitness Park.

Gabriel-Henri THEULOT