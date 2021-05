Suite à des travaux sur la RCEA, la bretelle d’insertion n°4 de Givry - Fontaine Couverte sera fermée pendant un mois

La fermeture interviendra le 31 mai à 7 heures et durera jusqu'au 2 juillet à 18 heures

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va procéder prochainement à la réfection de la couche de roulement et à divers travaux sur la Route Nationale 80, entre les PR 18+300 et 13+950, dans le sens de circulation Moulins/Chalon sur Saône.

Pour ce faire, elle va instaurer un basculement de circulation, entre l'échangeur de Saint Désert et le carrefour giratoire de Cortelin.

La bretelle d’insertion n°4 de Fontaine Couverte sera donc fermée pendant les travaux et des déviations seront proposées aux personnes qui souhaiteront se rendre à Chalon sur Saône. Elles emprunteront les rues de Givry et les RD 981 et 977.