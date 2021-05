REGIONALES - Philippe Exertier recadre les choses au sujet du soutien de Gérald Gordat à la candidature de Gilles Platret

Le référent LREM en Saône et Loire a souhaité apporter des éclaircissements sur la candidature de Gérald Gordat, Président de la Communauté de communes du Grand Charolais, aux côtés de Gilles Platret.

"Pour rétablir la verité sur une faute morale et politique

Que M. Gordat soit au côté de M.Platret et du mouvement de M. Dupont-Aignan pour ces élections régionales, c'est son droit et c'est son choix. Il doit par contre clairement l'assumer et ne pas réécrire l'histoire. En février dernier, comme membre d'AGIR , qui appartient à la majorité présidentielle , Il a contacté la Republique en Marche! pour être légitimement sur la liste conduite par Rémy Rebeyrotte et Florence Battard. Quand cela s'est su, il a subi de très fortes pressions d'Élus du Charolais, là où il est élu, pour ne pas rejoindre la liste de la majorité presidentielle, disant même que, sur son territoire, "il aurait moins d'ennuis à perdre avec M. Platret qu'à gagner avec notre équipe". Il a cédé aux pressions, même si ses relations avec M. Platret ne sont pas bonnes. Dont acte. il ne faudrait pas transformer un manque de courage en autre chose, et une faute morale et politique en une carabistouille. Nous avons d'ailleurs appris qu' AGIR , lui retirera son investiture aux élections régionales , dès qu'il aura officialiser sa présence sur une liste de droite extrême où figurent des candidats de M. Dupont-Aignan".

Philippe EXERTIER Référent territorial La République en Marche Saône et Loire