La Halle au Sommeil Chalon/Saône recrute

La Halle au Sommeil, magasin spécialisé en literie, recherche un(e) : Vendeuse / Vendeur

Votre mission :

Vous réaliserez l'accueil, le conseil et la vente de literie (matelas, sommiers, têtes de lit), linge de lit et de canapés, l'encaissement.



Vous assurerez le suivi de la clientèle, suivi des commandes, et suivi du service après-vente.

Vous assurerez la bonne tenue du magasin.

Réactif(ve), organisé(e) et autonome

Une formation technique et informatique vous sera faite en interne.

Vous travaillerez les mardis jeudis vendredis et samedis Horaires : 9h00 / 12h00 et 14h00/19h00

Conditions pratiques

CDI /35 heures

Niveau d'expérience requis : Expérience souhaitée dans le meuble ou la literie



Niveau d'étude requis : Bac



Permis requis : Permis B

Prise de poste : Rapidement

Type de salaire : Salaire brut fixe + prime sur objectif...

Localisation : 71100 Chalon-sur-Saône,



Déposer CV au magasin 9 avenue Monnot prolongée 71100 Chalons/Saône