Mai, ouiiiii! On se voit le 19 mai ?

Le 19 mai, c’est officiel, nous rouvrons les portes de l’Espace des Arts ! Et que ce soit du côté des plateaux, de l’espace d’exposition ou encore de l’accueil-billetterie, toute l’équipe a d’ores et déjà imaginé plusieurs rendez-vous artistiques et sera là pour vous accueillir en ce joli mois de mai.