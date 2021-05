REOUVERTURE ANNONCE - Au Chai, rue du Blé à Chalon, l'heure est à la reprise ...

Et vous savez quoi ? Ca fait du bien à tout le monde !

L'établissement emblématique de la rue du Blé à Chalon sur Saône est aussi en ébullition. Mercredi matin, ce sera l'heure de la réouverture, après des mois interminables d'attente pour ces professionnels de la restauration. Ce lundi matin, Delphine et Luc Menier étaient débordés comme à l'heure des grands jours. Et tant mieux pourrait-on dire ! Du côté du Chai, on s'est préparé pour accueillir comme il se doit la réouverture, "avec une carte revisitée et refaite intégralement". Des surprises vous attendent pour les adeptes des lieux !

A partir de mercredi midi, l'établissement sera ouvert midi et soir jusqu'à 21h avec un service assuré toute la journée. Attention compte tenu des restrictions sanitaires et des places disponibles, la réservation s'avère obligatoire - 03 85 48 83 52

Laurent Guillaumé