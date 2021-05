Pas d'Open Mic' 9 ce dimanche mais un concert de Pete Sputnik

La météo maussade de dimanche aura eu raison de l'Open Mic' 9 mais pas du concert que ce dur à cuire de Pete Sputnik donnait sur le parvis de l'Espace des Arts, pour le plus grand plaisir des mélomanes venus braver la pluie. Petit retour en images avec Info Chalon.

Alors que d'autres se préparaient à démonter les structures en bois posées de-ci de-là et que le temps n'était pas à la fête, entraînant l'annulation de l'Open Mic' 9, un rayon de soleil est apparu concomitamment que Pete Sputnik se préparait pour le concert qu'il donnait sur cette même place occupée pendant 9 semaines consécutives par le collectif «Occupons Chalon».



Figure incontournable de l'underground Chalonnais, Pete Sputnik était en concert ce dimanche 16 mai, à 17 heures, sur le parvis de l'Espace des Arts.



Un moment que n'auraient raté pour rien au monde ses fans que pas même la pluie n'arrêtent.



Quoi!? Vous ne savez pas qui est Pete Sputnik?



Né en Allemagne d'un père chanteur et guitariste et d'une mère qui le traînait dans des jazz clubs avant d'arriver en France à l'âge de 12 ans, un peu comme Obélix, Pete est tombé dans la marmite de la musique dès sa prime enfance (pour ne jamais en ressortir) multipliant les formations et les collaborations depuis les années 90 — et même un peu avant! — comme Rezo Übergang, The Silly Things, CosmoNAutes, Sputnik & the Misty Mission, Hardbeat von Caravan ou encore The Astrogothe. Mais chut! On s'arrête là, nous aurons tout loisir de revenir dans un prochain article d'Info Chalon entièrement consacré à la longue carrière de ce zicos tout feu tout flamme.



Une heure rythmée qui tranche avec la grisaille du moment, tout à l'image de notre OneManBand venu des tréfonds du Cosmos!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati