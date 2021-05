RÉGIONALES : Marie-Guite Dufay présente ses engagements en faveur de l’innovation, de l’emploi et de l’industrie

La présidente sortante propose de développer un fonds de 25 millions d’euros pour financer les projets industriels ainsi qu'un fonds souverain public-privé doté de 50 millions d’euros pour entrer au capital des entreprises régionales stratégiques.

Communiqué de Marie-Guite Dufay du 18 mai 2021 :



En déplacement dans le Jura ce lundi 17 mai, Marie-Guite Dufay a visité deux entreprises qui développent des projets qui allient économie et protection de l’environnement :



Erasteel, à Champagnole, spécialiste de la métallurgie des poudres et qui a bénéficié d’une aide publique dans la cadre du plan de relance, et AFUludine, à Dole, start-up innovante, soutenue depuis le début par la majorité régionale et aujourd’hui leader des solutions de lubrifiants écologiques.



Les deux chefs d’entreprises ont pu témoigner de de leur volonté de développer un modèle plus durable et plus vertueux.



Enfin, entreprise emblématique d’un mouvement de relocalisation en Bourgogne-Franche-Comté encouragé par la majorité régionale, la société Emco France, leader européen du tapis d’entrée, a accueilli Marie-Guite Dufay. L’entreprise a choisi, à la faveur de la crise COVID, de délocaliser une partie de la production allemande à Dampierre avec à la clé la création d’une quinzaine d’emplois.



Les propositions détaillés ce jour :

1. Accélérer la relocalisation industrielle grâce à un fonds de 25 millions d’euros pour financer les projets industriels et préserver les emplois sur notre territoire régional.

2. Continuer à exiger des contreparties sociales et environnementales aux entreprises bénéficiant d'aides régionales dès lors qu’elles dépassent 50 000 euros.

3. Accentuer le soutien aux PME, développer les ETI grâce à un fonds souverain public-privé doté de 50 millions d’euros pour entrer au capital des entreprises régionales stratégiques et empêcher leur délocalisation.

4. Continuer à soutenir les incubateurs d’entreprises innovantes

5. Lancer une plateforme en ligne pour accompagner les entreprises qui ont besoin d’un financement participatif



La bataille pour l’emploi et le développement économique de nos territoires sont un seul et même enjeu. Nous voulons continuer à accompagner nos entreprises à tous les stades de leur développement, car c’est là que se crée l’emploi local.



Nous voulons aider les entreprises face aux mutations de notre époque, et plus particulièrement dans la nécessaire adaptation aux enjeux liés aux transitions écologique et numérique. Nous accompagnerons le lien naturel entre recherche et économie afin de renforcer notre potentiel d’innovation.



Le développement économique de nos territoires passe aussi par nos capacités à attirer de nouveaux acteurs. Nous avons les atouts pour cela : des savoir-faire reconnus, un appareil de formation, d’enseignement supérieur et de recherche de haut niveau, une qualité de vie appréciée. Nous renforcerons donc les actions liées à l’attractivité économique de notre Région. Nous soutiendrons également de façon volontariste la relocalisation d’activités vers notre Région.