REOUVERTURE ANNONCEE pour Aurélie et Grégory Mercey au BHV à Chalon sur Saône

Ils font presque figure de survivants au regard de leur date d'achat de cet établissement emblématique de la Place d'hôtel de ville à Chalon sur Saône. Ca vaut bien un coup de coeur du jour sur info-chalon.com.

Si il y a bien une brasserie chalonnaise qui trépigne pour sa réouverture, c'est bien le BHV, repris par Aurélie et Grégory Mercey. Une deuxième ouverture en quelque sorte pour le couple qui a acheté l'établissement à la mi-octobre. Depuis on ne vous fait pas de dessin en terme de situation sanitaire. "On avait fait le choix d'acheter volontairement à l'automne sur une période plus calme pour s'élancer... c'est raté du coup !" s'amuse avec un grand sourire Aurélie Mercey.

C'est un vent de jeunesse que le couple d'entrepreneurs entend porter sur son établissement qui a pris une nouvelle coloration. Un vent de jeunesse qui passera par de nouvelles prestations comme des "afterworks", des "happyhours". Il s'agira pour eux de donner un coup d'accélérateur sur "le matin avec des boissons chaudes plus gourmandes" avec l'idée d'étoffer toujours plus la gamme proposée aux fidèles clients des lieux.

Côté brasserie, pas de changement sur ce qui a fait le succès des lieux et d'ailleurs dans les cuisines, ce sont des figures familières qui continueront d'officier. L'après-midi, "limonades, glaces et gourmandises, sans compter le tradtionnel snaking à toute heure".

A partir du 9 juin, le BHV proposera la restauration également le soir.

L'occasion pour Aurélie et Grégory de remercier la ville de Chalon sur Saône sur le travail qui a été mené autour de l'extension des terrasses, permettant aux brasseries de l'Hôtel de ville de compléter leurs offres tout en respectant les protocoles sanitaires.

Bon vent à nos nouveaux entrepreneurs chalonnais et bonne reprise à toute l'équipe !

Laurent Guillaumé