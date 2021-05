3 rétentions et 3 fourrières administratives sur les routes de Saône et Loire ce week-end

es gendarmes de l'EDSR (escadron départemental de sécurité routière) de Saône-et-Loire ont effectué plusieurs contrôles de vitesse au cours du week-end écoulé, avec 3 rétentions doublées de 3 mises en fourrière administrative.

- Le 15 mai 2021, à 16H30, sur la RD19, commune de Demigny (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une AUDI A3, à la vitesse de 148 km/h (vitesse retenue : 140 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 28 ans, demeure dans le Chalonnais et est sans profession.

- Le 16 mai 2021, à 16H25, sur la RN79, commune de Milly-Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'une VW GOLF VR6, à la vitesse de 174 km/h (vitesse retenue : 165 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 19 ans, demeure dans le Mâconnais et est maçon.

- Le 16 mai 2021, à 17H20, sur la RN79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'une CITROEN C3, à la vitesse de 161 km/h (vitesse retenue : 152 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 100 km/h. Ce dernier, âgé de 18 ans, est titulaire d'un permis probatoire. Il demeure dans l'Ain et est étudiant.