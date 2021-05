Ça y est, Acrogivry rouvre ses portes aujourd'hui !

Après plusieurs tentatives infructueuses, l'équipe du parc aventure givrotin se réjouit de pouvoir enfin accueillir le public dès 13h30 ce mercredi.

Walter Berthier, gérant de l'accrobranche givrotin, ne cache pas sa satisfaction de pouvoir rouvrir ses portes, après une première tentative infructueuse, avant les vacances scolaires de printemps.

Ce d'autant que le plus grand accrobranche de Bourgogne, qui figure aussi parmi les 10 plus grands de France, a de nouvelles activités à proposer à ses clients.

Le parc, a en effet décidé cette année d'ouvrir deux nouvelles activités. Elles viennent s'ajouter aux 30 parcours, 350 ateliers et 45 tyroliennes mis en place depuis 2003 dans les arbres centenaires de la forêt de Givry, ainsi qu'au mini golf de 12 pistes, ouvert il y a deux ans.

La première nouveauté, baptisée « Les Druides de Cellardhor » s'inspire du concept « Explor games », qui, d'après Walter Berthier, est très en vogue actuellement.

Munis d'une tablette numérique, les participants partiront en équipe de 2 à 5 joueurs, pour un jeu de piste d'une durée d'une heure trente à deux heures, durant lequel ils devront relever des défis intellectuels et physiques, d’observation, de manipulation, de rapidité, de logique … Le tout en pleine nature dans la belle forêt givrotine, avec des décors construits par l'équipe, mais aussi avec des scènes animées et connectées, qui réagiront aux actions des participants.

La seconde innovation s'appelle « Escal'Arbre ». C'est un mur d'escalade qui, comme son nom l'indique, a été installé sur un arbre et permet aux grimpeurs de s'élever jusqu'à 18 mètres. Exercices et sensations assurées !

Au vu du contexte sanitaire actuel, Walter Berthier tient aussi à préciser que la réservation est fortement conseillée, pour ne pas dire plus...

Elle permet en effet d'accueillir les clients dans le respect des mesures sanitaires du moment, dont la jauge sur le nombre de participants.

La saison précédente, le respect de cette mesure avait conduit l'équipe à refuser, à son grand regret, des gens qui n'avaient pas réservé auparavant. Ceci a pu générer quelques mécontentements, que le parc souhaiterait éviter cette année.

Autres mesures toujours en vigueur en 2021, et sous réserve de modification ultérieure, le port du masque sera obligatoire au sol (briefing et équipement), de même que le respect des distances de sécurité et l'utilisation de gel hydroalcoolique, qui sera largement mis à disposition.

En conclusion, Walter Berthier et les 20 membres de son équipe, sont très motivés, pour réussir cette saison 2021, tant en terme de satisfaction clients que de fréquentation. Ils espèrent juste que la météo leur sera plus favorable, que pour ces premiers jours d'ouverture....

En pratique :

Où ? Forêt communale de Givry, D104, 71640 Givry

Quand ? Tous les jours du 19 mai au 31 octobre 2021

Réservations et renseignements : www.acrogivry.fr ou 06 8000 35 45

Crédit photo Acrogivry

