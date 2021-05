Au Guide de Marloux, "l'impression d'avoir 4 ans !" en ce jour de reprise

Le mot du jour sur info-chalon.com

Corinne et Jean Lagareiro avaient la banane ce midi à l'heure du service au Guide de Marloux à Mellecey. Même si le service était loin d'être complet, peu importe, le fait de faire tourner les casserolles et autres poêles pour des clients assis... et plus seulement à emporter, a ravi les coeurs. Au Guide de Marloux, on attend plus que le soleil... mais la bonne humeur n'a pas disparu. Du côté excitation du jour, "l'impression d'avoir 4 ans. Une vraie gamine" s'amusait à confier la patronne des lieux. Allez à très vite !

L.G