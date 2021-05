Les travaux de relooking des abords de l’Avenue du Général de Gaulle place du marché sont en cours.

La municipalité de Châtenoy-le-Royal apporte un véritable coup de jeune le long de l’avenue du Général de Gaulle au niveau de la place du marché.

Les travaux ont débuté le 10 mai par une mise à blanc de l’ancien terre-plein et devrait s’achever dans 6 semaines sous réserves des conditions climatiques. De gros travaux pour remettre à neuf et embellir cette partie de la ville, lieu de passage de nombreux usagers pour accéder aux commerces de la place ou simplement pour traverser la ville en empruntant l’avenue du Général de Gaulle. Le coût total de ces travaux s’élève à 99 000 €.

Ce projet, qui a pu se concrétiser après l’acquisition de la bande de terrain par la ville, a été confié pour sa réalisation à l’entreprise ̏Paysages 2000˝. Ce lundi matin Roland Bertin 1er adjoint et Christophe Josserand responsable du service espaces verts ont fait le point avec Pierre Viricel conducteur de travaux de l’entreprise sur le chantier.

Ce réaménagement va concilier l’esthétique par un mixte de matériaux alliant les parements d’ardoises sur les murets, les caissons en acier laissant apparaitre le nom des quartiers de la ville et les végétaux ainsi que l’amélioration par la réalisation d’un deuxième escalier au niveau du passage piétons, par la mise en place de bancs tournés côté avenue, par un éclairage à led au niveau des escaliers et des caissons et l’arrosage automatique des plantes. Le choix des plantes vivaces, graminées et arbustes et leurs plantations seront réalisés par le service des espaces verts de la ville.

Un aménagement paysager qui se veut dans la continuité du label 4 fleurs de Châtenoy et qui va apporter un cadre de vie agréable et esthétique pour les habitants(es).

C.Cléaux