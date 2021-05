"Une journée hors norme" chez King Jouet Chalon

Info-chalon.com a donné la parole à Isabelle Vesic, directrice du magasin chalonnais.

Directrice du magasin chalonnais depuis 3 ans, après avoir dirigé celui de Montceau les Mines, l'Ardéchoise Isabelle Vesic affichait un large sourire ce mercredi à l'occasion de la réouverture au public de son magasin. Une réouverture saluée par les clients qui ont largement répondu présents. "Même si on a fait le choix de maintenir l'équipe au travail tout le temps de la fermeture grâce à la mise en place d'un click and collect, à raison d'une rotation chaque après-midi, on a vraiment plaisir à retrouver le contact avec notre clientèle". Des propos confirmés par les cinq autres salariés de l'enseigne, eux-aussi très motivés par la reprise.

Quand on parle jouets, on pense bien évidemment à Noël, mais du côté de King Jouet, "le printemps c'est notre deuxième période de l'année. Nous sommes la première enseigne de jouets en plein air" rappelle la directrice, "mais aujourd'hui, nos clients ont répondu par des achats plaisirs qui n'ont rien à voir avec leurs habitudes".

A 14h ce mercredi, le magasin affichait même deux fois plus de clients (310 visiteurs) qu'en temps normal. "Ce matin, toutes les catégories de jeux se sont vendus mais tout particulièrement les jeux éducatifs et d'éveil. Même si les jeux n'ont pas été classés dans les commerces essentiels, c'est oublier toute l'importance des jeux d'éveils pour le premier âge" s'interroge Isabelle Vesic, qui déplore le fait que l'éveil des enfants a été oublié dans la crise sanitaire vécue ces derniers mois.

En attendant, enfants et parents n'ont pas boudé leurs plaisirs ce mercredi, jour de reprise... et ça fait plaisir à voir.

Laurent Guillaumé