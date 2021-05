Ce rendez-vous traditionnel, initialement prévu le 6 avril, a aussi permis à l'association A2C de profiter du début de l'assouplissement des restrictions sanitaires.

Ce lancement s'est déroulé à la Halle ronde de Givry, qui a pu rouvrir dans le cadre de la levée progressive des restrictions sanitaires. Un soulagement pour l'association A2C, qui est un des principaux occupants de ce monument symbolique de Givry.

Car comme le dit Jean-Claude Dufourd, Président d'A2C, « si nous avons continué à échanger avec nos adhérents et sympathisants pendant le confinement, le contact physique nous a énormément manqué. C'est pour nous une journée de retrouvailles, et nous en sommes très heureux »

Pour les raisons sanitaires que nous connaissons, l'association avait choisi d'étaler le lancement de sa 9ème saison de 16 heures à 20h45, ce qui a permis de fluidifier le flux des adhérents.

Toutes les animations proposées cette saison figurent sur le site de l 'association ou dans l'Almanach 2021, que l'on peut se procurer gratuitement à la Halle Ronde.

Le programme initial a dû être modifié à cause de la crise sanitaire, mais il reste très riche et varié,

Après la Russie en 2019 et l'Italie en 2020, il nous emmènera cette année en Argentine, qui servira de base au 7ème Festival « Femmes RegARTS ». Cet événement, qui s'étalera d'août à octobre, proposera entre autres de faire plus ample connaissance avec Maria Eva Duarte, qui deviendra Eva Peron, plus connue sous le nom d'Evita.

Bien sûr, l'association continuera à proposer des expositions, qui seront cette année particulièrement diversifiées et relevées, de même que la traditionnelle brocante du dimanche matin, des balades en Côte Chalonnaise, la découverte de Givry, etc...

A propos de brocante, Jean-Claude Dufourd nous a informé que la prochaine, prévue le dimanche 6 juin, était complète. L'association n'accepte donc plus d'inscription et invite les personnes qui n'ont pu avoir de place, à reporter leur venue sur la brocante de juillet, qui aura lieu le dimanche 4.

Comme il est de tradition, ce lancement s'est accompagné du vernissage d'une exposition, baptisée « L'art de peindre » et qui est présentée par l'association « Granges Art peinture ».

Brigitte Magnien, Agnès Goncalves et Marie-Jeanne Philippe, toutes 3 adhérentes à cette association, sont adeptes de techniques différentes, ce qui ne les empêche bien sûr pas de s'entraider.

D'après Marie-Jeanne Philippe, si l'objectif de leur présence à cette exposition est bien sûr de vendre des toiles, les 3 artistes accordent autant d'importance à la possibilité qui leur est donnée ici d'échanger avec les visiteurs et de recueillir leur avis et idées.

En pratique :

La Halle Ronde de Givry est ouverte du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.

Entre libre.

L'exposition « L'art de peindre » est visible jusqu'au 31 mai.

Renseignement sur A2C : 03 85 41 58 82 ou /www.animation2c.fr