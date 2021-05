RÉGIONALES : «Macron part en campagne pour Thuriot aux frais du contribuable», selon Julien Odoul

Le candidat du Rassemblement National réagit au déplacement du président de la République dans la Nièvre ce vendredi 21 mai.

Communiqué de Julien Odoul du 21 mai 2021 :



Alors que la campagne des élections régionales et départementales bat son plein, le Président de la République se rend ce vendredi 21 mai à Nevers, pour une intervention soi-disant sur la reprise de l'activité culturelle.



Si le soutien à la culture est toujours louable, ce passage présidentiel à Nevers s’apparente plus à une manœuvre politique pour soutenir Denis Thuriot, maire de Nevers, mais surtout tête de liste de La République en Marche aux élections régionales, en grande difficulté.



En effet, alors que la campagne de La République En Marche dans la région patine, ce déplacement à grands renforts de communication signe l’échec de la campagne de Denis Thuriot.



Face à ces manoeuvres électoralistes, Julien Odoul et le Rassemblement National soulignent l’absence de projet d’En Marche pour notre région et rappellent le triste bilan de la sortante, Marie-Guite Dufay, candidate macroniste officieuse : fermetures d'usines, 245.820 chômeurs, insécurité galopante, perte d'attractivité.



Face aux duperies et aux manœuvres des socialistes et des macronistes, le Rassemblement National propose un vrai projet pour une région qui protège.



Sécurité partout et pour tous avec la création d’une police régionale des gares et des transports, soutien aux agriculteurs, aux artisans et aux commerçants, priorité régionale pour les entreprises locales, soutien financier et juridique aux victimes de l’insécurité, démantèlement des éoliennes, 0€ de subventions régionales aux associations pro-migrants ou aux entreprises qui délocalisent et créent du chômage ou encore embauche de 200 médecins salariés pour les campagnes.



Ces mesures concrètes participeront à faire de la Bourgogne Franche-Comté une région qui protège et qui gagne dans la mondialisation, bien loin des manœuvres grossières d’un Président en opération de sauvetage d’une campagne LREM qui ne décolle pas.